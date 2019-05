Porfirije: Pravoslavna crkva je pogrešna adresa za ljutnju zbog papine izjave o Stepincu

Mitropolit Porfirije Perić izjavio je u četvrtak kako Srpska pravoslavna crkva (SPC) ni na koji način ne sudjeluje u odluci o kanonizaciji Alojzija Stepinca, pa je SPC pogrešna adresa za ljutnju onih koji su nezadovoljni papinom izjavom da treba razjasniti sve nejasne povijesne točke vezane za Stepinca, a pri čemu je zatražio pomoć i patrijarha Irineja.

"Svi znaju da je odluka o tome hoće li i kada Stepinac biti proglašen za sveca isključivo stvar Katoličke crkve. Mi ni na koji način u odlučivanju ne sudjelujemo nit možemo sudjelovati", rekao je mitropolit zagrebačko-ljubljanski.

Porfirije je stoga, uz dužno poštovanje prema svima koji su nezadovoljni trenutnom situacijom vezanom za blaženog Alojzija Stepinca i papinom izjavom na tu temu, poručio da se oni ne trebaju ljutiti na Pravoslavnu crkvu.

"Mi smo pogrešna adresa. Po svoj prilici je riječ o ljutnji uperenoj protiv Vatikana, a to nije jednostavno reći. Jednostavnije je zamjenom teza upirati prstom na drugoga", rekao je mitropolit Porfirije Hini.

Odazvali smo se, dodao je, ljubaznom pozivu pape. "Bratski smo, u duhu međusobnog poštovanja i iskreno razgovarali s braćom biskupima. Rekli smo što mislimo", kazao je mitropolit.

Puljić: Papina izjava uzburkala javnost, konzultiranje Pravoslavne crkve je presedan

Predsjednik HBK Želimir Puljić ocijenio je pak da u papinoj izjavi o kanonizaciji kardinala Stepinca „nema ništa spornoga o traženju istine“ kao ni onoga "što bi dovelo u pitanje svetost i kanonizaciju“ Stepinca, ali je ocijenio da je papina izjava uzburkala javnost i izazvala vjernike".

U intervjuu za Hrvatsku katoličku mrežu, čije dijelove koji prenosi IKA, nadbiskup Puljić je rekao da zna da je ta "papina izjava uzburkala javnost i izazvala vjernike", pa ih je pozvao da budu strpljivi i mirni.

Papa je rekao da mu je stalo do istine, i da zajedno s patrijarhom želi doći do istine. Do toga je zaista svima stalo. No, glede Stepinca i onoga što je Kongregacija već učinila i zaključila, nema ničega spornoga što bi, po mom sudu, dovelo u pitanje njegovu svetost i kanonizaciju“, kazao je nadbiskup Puljić.

Nadbiskup Puljić odluku pape da se SPC konzultira u slučaju Stepinca naziva presedanom. „To je zaista presedan. Ja još nisam čuo da se neka Crkva uplitala i da je Papa uvažavao. Dakle, to je jedan presedan!“, kaže Puljić i ističe da su se tim presedanom iz SPC-a htjeli iskoristiti da blokiraju kanonizaciju. „Ali, to nije samo protiv Stepinca, to je dalje. To je već politika. I to mi se ne sviđa“, kazao je Puljić.

Papa Franjo: Nejasne povijesne točke vezane za Stepinca treba razjasniti

Papa Franjo rekao je u utorak kako je Katolička crkva kardinala Alojzija Stepinca proglasila blaženim jer je bio krepostan čovjek, ali da u procesu njegove kanonizacije ima nejasnih povijesnih točaka koje treba razjasniti.

"U određenom trenutku u procesu kanonizacije postoje nejasne točke, povijesne točke", kazao je Franjo HRT-ovom dopisniku kojega je zanimalo Papino mišljenje o proglašenju Stepinca svetim.

"Molio sam se, promišljao sam to, tražio sam savjete i vidio da trebam zatražiti pomoć (poglavara Srpske pravoslavne crkve) Irineja. On je velik patrijarh. Irinej je pomogao, napravili smo zajedničko povijesno povjerenstvo i surađivali smo", rekao je Papa novinarima u avionu na povratku u Rim iz posjeta Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji.

Istaknuo je da je i Irineju i njemu jedini interes istina i dodao da ne smiju pogriješiti.

"Čemu bi služilo proglašenje sveca ako tu istina nije jasna? Nikomu to ne bi služilo", rekao je papa Franjo.