Emirati pod žestokim udarima drugi dan zaredom, Iran uputio jezivu prijetnju: 'Slijedi žestoki odgovor'

Iransko vojno zapovjedništvo Khatam al-Anbiya izjavilo je u utorak da posljednjih dana nije izvelo napade na Ujedinjene Arapske Emirate, no upozorilo je na "žestoki odgovor" ako ta zaljevska zemlja poduzme bilo kakvu akciju protiv Irana. Emirati su ranije izvijestili da su drugi dan zaredom bili meta napada raketama i dronovima iz Irana nakon četiri tjedna relativnog mira otkako su Sjedinjene Države objavile prekid vatre. Iranske snage napale su Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) projektilima i dronovima drugi dan zaredom, izvijestile su u utorak lokalne vlasti, a ministarstvo obrane UAE-a priopćilo je da odgovara na napade.

Da podsjetimo, američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u utorak da je američka vojna operacija protiv Irana, pokrenuta u veljači, završena te da se Washington sada okreće osiguravanju slobodne plovidbe kroz strateški važan Hormuški tjesnac. “Operacija je gotova. Epic Fury, kao što je predsjednik obavijestio Kongres, završili smo tu fazu”, rekao je Rubio na brifingu u Bijeloj kući, dodajući: “Postigli smo ciljeve te operacije.”

Prema njegovim riječima, SAD sada prelazi na novu fazu djelovanja pod nazivom “Project Freedom”, usmjerenu na zaštitu trgovačkih brodova i stabilizaciju pomorskog prometa u regiji. “Sad smo na Project Freedomu. To je ono što sada provodimo”, rekao je Rubio, naglasivši da se radi o operaciji koja bi trebala omogućiti ponovno sigurno funkcioniranje ključne globalne trgovačke rute. Unatoč završetku operacije, Rubio je poručio da američka administracija ne isključuje buduće vojne akcije. Predsjednik Donald Trump, kako je naveo, “nije isključio mogućnost nastavka bombardiranja” ako pregovori propadnu ili dođe do kršenja primirja. Rubio je naglasio da su trenutne aktivnosti SAD-a u okviru primirja “defenzivne prirode”. “Ovo nije ofenzivna operacija. Ovo je defenzivna operacija. Nema pucnjave osim ako se na nas ne puca prvi”, rekao je.