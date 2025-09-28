FOTO Užasni prizori iz Ukrajine: Ruski napadi trajali satima, među žrtvama i 12-godišnja djevojčica

Rusija je rano u nedjelju lansirala stotine dronova i raketa na Kijev i druge dijelove Ukrajine, ubivši najmanje četvero ljudi i ozlijedivši još njih nekoliko desetaka u jednom od najdugotrajnijih zračnih napada od početka rata.
Foto: Reuters
Susjedna Poljska zatvorila je zračni prostor na jugoistoku zemlje te je podignula svoje borbene zrakoplove. Ukrajinska vojska objavila je da je Rusija u noći na nedjelju lansirala 595 dronova i 48 raketa, a da je njezina protuzračna obrana oborila 568 dronova i 43 raketa.
Foto: Reuters
U priopćenju se naglašava da je glavna meta napada bio Kijev. 
Foto: Reuters
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je napad trajao duže od 12 sati te je značajno oštetio kardiološku kliniku, tvornice i stambene zgrade.
Foto: Reuters
 Ponovno je pozvao međunarodnu zajednicu na odlučno djelovanje kako bi se zaustavili prihodi koje Rusija dobiva od prodaje energenata i njima financira svoju invaziju.
Foto: Reuters
Ukrajina zasad nije uspjela uvjeriti američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede sankcije Moskvi. „Već je odavno vrijeme za odlučno djelovanje, a mi računamo na snažan odgovor SAD-a. Europe, G7 i G20”, napisao je na aplikaciji Telegram. 
Foto: Reuters
Stanovnike Kijeva probudile su glasne eksplozije, zvukovi dronova i odgovor protuzračne obrane.
Foto: Reuters
Dim s jedne od meta napada ujutro je dominirao horizontom ukrajinske prijestolnice u trenutku kad je u 9:13 sati po lokalnom vremenu prekinuta zračna uzbuna. 
Foto: Reuters
Novinar Reutersa posjetio je područje u predgrađu gdje su potpuno uništeni redovi novoizgrađenih kuća. Dio stanovnika sklonište je potražio na stanicama podzemne željeznice, otkud su pratili situaciju na svojim mobitelima.
Foto: Reuters
 Zelenski je priopćio kako je napadnuto i nekoliko regija na sjeveru, u središtu i na jugu zemlje, uključujući grad Zaporižju. Vlasti su objavile da je tamo ozlijeđeno najmanje 16 ljudi te je uništeno nekoliko zgrada. 
Foto: Reuters
Hitne službe objavile su da je diljem zemlje ubijeno najmanje četvero ljudi, dok je najmanje 67 ozlijeđeno. Među žrtvama je i 12-godišnja djevojčica, iako to nije službeno potvrđeno, napisao je na Telegramu Timur Tkačenko čelnik kijevske vojne uprave. 
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
