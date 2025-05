Mislav Herman položio vijenac na Bleiburgu: 'Moj djed je prošao Križni put i preživio, ali njegova dva brata nažalost nisu'

Kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika Mislav Herman, danas je položio vijenac kod spomenika na Bleiburškom polju, odajući počast žrtvama Bleiburške tragedije i Križnih puteva nakon završetka Drugog svjetskog rata. U objavi na društvenim mrežama, Herman je s javnošću podijelio i osobne obiteljske traume povezane s tim razdobljem. Prisjetio se tako dvojice svojih djedova — dr. Ivana Hermana, koji je, kako piše, "od jugoslavenskog komunističkog režima pobjegao u Afriku" i preminuo u Kinshasi, gdje je Mislav proveo dio svoga djetinjstva, te dr. Josipa Luetića, koji je preživio Križni put, dok su njegova dva brata, Tonći i svećenik don Marko, ondje izgubili živote.

"Danas sam položio vijenac kod spomenika na Bleiburgu, za sve žrtve Bleiburške tragedije i Križnih puteva. Sjećanje je ovo i na moja dva djeda. Dr. Ivana Hermana koji je od jugoslavenskog komunističkog režima pobjegao u Afriku. U Kinshasi je ostao do smrti, a ja sam s njim tamo proveo dio djetinjstva. Moj drugi djed dr. Josip Luetić prošao je Križni put od Križevaca do Šestanovca. On je preživio, ali njegova dva brata, Tonći i svećenik don Marko, nažalost nisu. Na bleiburškom polju pomolio sam se za njih i sve hrvatske žrtve nakon završetka Drugog svjetskog rata. Otac mi je govorio - uvijek se prekriži kad prođeš Dravograd. To danas ja govorim svojoj djeci", napisao je u objavi. Njegova objava dolazi u vrijeme kada se u Hrvatskoj i dijaspori obilježava sjećanje na Bleiburšku tragediju i poratne likvidacije zarobljenih vojnika i civila, koje su desetljećima bile tabu tema u bivšoj Jugoslaviji.