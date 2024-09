Miro Vrlja, koji odgađa odlazak u zatvor zbog liječenja u Sloveniji, sada se ipak pojavio na sudu i niječe krivnju

Iako već neko vrijeme tvrdi da se liječi u Sloveniji, zbog čega, kako kaže ne može otići na izdržavanje jedne ranije izrečene kazne, čiju odgodu opetovano traži, Miro Vrlja se u srijedu konačno ipak pojavio na - zagrebačkom Županijskom sudu. Vrlja je poduzetnik, suvlasnik Kvaternik Plaze, ali i bratić Ivana Turudića, glavnog državnog odvjetnika, kojem se ponovo sudi zbog optužbi za zloporabe tijekom kupovine luksuzne jahte. Riječ je o ponovljenom suđenju jer je ranija nepravomoćna presuda iz 2018. ukinuta.

S druge strane, Vrlja je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog optužbi da je 2007. utajio porez, a prema optužnici, radilo se o 320.000 eura, koje je državi ostala dužna njegova tvrtka Hreljin gradnja, koja je u međuvremenu likvidirana. Vezano za odsluženje te kazne, Vrlja je nekoliko je navrata tražio odgodu odlaska u zatvor, zadnji put nedavno, uz obrazloženje da - ima ozbiljnih problema sa zdravljem zbog čega se liječi u Sloveniji.

Što se tiče optužbi zbog koji mu se trenutno sudi, Vrlja je optužen za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaju poreza. Prema optužnici, Vrlja se tereti da je vlastitu tvrtku Taurus snaga oštetio za oko tri milijuna kuna jer je kupio jahtu na operativni leasing, da bi potom tu jahtu koristio u privatne, a ne poslovne svrhe. Tužiteljstvo ga tereti i da je od 2008. do 2010. lažirao rashode svoje tvrtke te umanjivao obvezu plaćanja poreza na dobit, dok je napuhanim troškovima reprezentacije pravdao umanjivanje PDV-a, tvrdi se. Na taj je način oštetio državni proračun za 1,5 milijuna kuna odnosno oko 200.000 eura.

Zbog tih optužbi je u rujnu 2018. bio nepravomoćno osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i 10 mjeseci zatvora, od čega je osam mjeseci trebao provesti u zatvoru, dok mu se ostatak mijenjano uvjetnom kaznom. No tu je presudu u veljači 2022. ukinuo Vrhovni sud, prihvativši Vrljinu žalbu. Ta nepravomoćna presuda među ostalim bila je utemeljena i na vještačenju, koje je Vrhovnom sudu bilo sporno.

Obrazlažući zašto su ukinuli nepravomoćno presudu, Vrhovni sud je svojevremeno naveo da se Vrlja neutemeljeno žalio zbog bitnih povreda odredbi kaznenog postupka, no dali su mu za pravo u djelu žalbe koji se odnosio na pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Vrhovni sud smatrao je tako da je niži sud pogriješio jer nije prihvatio Vrljinu obranu, kao ni iskaze nekih drugih svjedoka poput odvjetnika Davora Galetovića, s kojim se Vrlja, kako je naveo u obrani konzultirao prije kupovine jahte te vezano za njezino korištenje, koje je po Vrljinim tvrdnjama bilo legalno.

- Prvostupanjski sud je plošnom analizom dokazne građe zaključio dokazanost subjektivnih i objektivnih elemenata kaznenih djela, pa je u pravu optuženik koji navodi da je njegovu obranu trebalo razmotriti kroz temeljitu u sveobuhvatnu analizu personalnih dokaza povezanih s nalazom vještaka. Prvostupanjski sud je presudu gradio na financijsko-knjigovodstvenom nalazu u kojem je navedeno da u trgovačkom društvu nije evidentiran sustav oporezivanja plovila za osobni prijevoz. Iako iz nalaza vještaka nedvojbeno prolazi da su uočeni propusti u načinu na koji je knjigovodstveno praćeno poslovanje trgovačkog društva glede ugovora o najmu jahte i s tim u vezi podnijetim poreznim prijavama, što je uostalom utvrđeno i tijekom poreznog nadzora, postojanje kaznene odgovornosti pretpostavlja postupanje s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi i uskrate plaćanja poreza- navodilo seu obrazloženju Vrhovnog suda.

Viši sud je 2022. ukinuo nepravomoćnu osuđujuću presudu i naložio je novo suđenje, koje se odvijalo pred izmijenjenim vijećem, jer je sutkinja koja je Vrlju nepravomoćno osudila 2018. u međuvremenu prešla na drugi stupanj. No to ponovljeno suđenje je iz ovih ili onih razloga zapinjalo do sada, kada se Vrlja konačno pojavio na sudu. Zanijekao je krivnju, a nakon što su pročitani iskazi svjedoka i vještaka, Vrlja bi u petak trebao iznijeti svoju obranu.

