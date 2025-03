Miro Kovač poručio: "Make Europe Important Again!"

Na ovoj generaciji političara, dužnosnika Europe, leži odgovornost da učine Europu ponovo važnom: Make Europe Important Again - poručio je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u zanimljivoj raspravi na otvaranju Festivala frankofonije u Hrvatskoj, organiziranom danas u Mađarskom kulturnom centru Institut Liszt u Zagrebu. Velika geopolitička tema rata i mira u Europi (ili bolje rečeno ruskog rata i američkog, Trumpovog mira u Ukrajini) prisutna je u mnogim razgovorima ovih dana, pa je tako i Miro Kovač spomenuo tu temu u panel-diskusiji na inauguraciji Festivala frankofonije. Pored njega govorili su i ministrica vanjskih poslova Nina Obuljen Koržinek i predstojnik ureda predsjednika hrvatske Vlade Zvonimir Frka-Petešić. A Kovač je naglasio da on govori malo slobodnije jer ne nosi teret odgovornosti kao predstavnici Vlade.

- Ono što nas danas najviše zaokuplja u Europi, to je rat u Ukrajini. Invazija Rusije na Ukrajinu je top tema. Stvari se mijenjaju u svijetu, u Sjevernoj Americi, kad je riječ o našim NATO saveznicima, kad je riječ o Europi, i naravno da će to imati konzekvence na samu Hrvatsku. Tu je mađarski veleposlanik, Viktor Orban ima malo drukčiji stav, neke naše države imaju drukčiji stav, ali smo zajedno tu I komunciiramo, razmijenjujemo mišljenja. Jedan od ciljeva Frankofonije je što? Mir. Ljudska prava. Moje osobno mišljenje je: moramo se boriti za primirje. Da prestanu ginuti i Ukrajinci, koji se bore za svoju slobodu. Da budemo hrabri da to kažemo. To ne samo da je u interesu Ukrajini, to je u interesu Europi. Odgovornost je na ovoj generaciji političara, dužnosnika Europe: Make Europe Important Again. To nama treba. I volio bih da Frankofonija dade svoj obol tom procesu, u onoj mjeri u kojoj je to moguće. Make Europe Important Again. Naša povijesna zadaća danas je hoćemo li rat ili hoćemo mir. Ja sam za mir, ja sam za primirje, naravno na način da Ukrajinci ne izgube dugoročno okupirani teritorij. Ali ja sam za to da mi preuzmemo glavnu ulogu na svome kontinentu, koji se zve Europa. Zato čestitam na ovom skupu, drago mi je da smo se okupili i ako možemo unutar Frankofonije nešto napraviti: je suis avec vous! - poručio je Kovač.

U panel-diskusiji na temu “Značaj frankofonije u međunarodnim odnosima i njezina korist za Hvratsku”, u organizaciji belgijskog i mađarskog veleposlanstva, sudjelovali su još i Nina Vajić, predsjednica Francuske alijanse u Zagrebu, i Milan Hovorka, češki veleposlanik u Zagrebu. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek naglasila je da je Festival frankofonije prilika da se osvijesti negativni trend u učenju francuskog jezika u Hrvatskoj te da se to pokuša promijeniti. Zvonimir Frka-Petešić iznio je svoju teoriju o tome kako se u Hrvatskoj slabo razumije Europska unija upravo zato što se francuski slabije govori od engleskog. - Europska unija je nastala nakon II. svjetskog rata prije svega kao kontinentalni projekt i jako ga je teško razumjeti isključivo kroz engleske izvore. I to je jedan strukturni problem koji vidim u hrvatskim medijima, gdje većina izvjestitelja ne vlada njemačkim ili francuskim, nego sve izvore koje imaju o EU imaju preko engleskog jezika, često euroskeptičnog britanskog pristupa. I to unosi jednu strukturnu distorziju razumijevanja što je Europska unija. Zbog toga je jako važno jačati ne samo francuski, nego i njemački u Hrvatskoj, da bi se puno dublje razumio smisao EU i važnost hrvatskog članstva u EU, ne kao u nekoj trgovačkoj uniji nego kao u kontinentalnom političkom projektu - rekao je Frka Petešić.