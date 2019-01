Miro Bulj: Ministar Marić uvodi harač kojim ciljano uništava male iznajmljivače u korist velikih igrača

-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu vrlo značajno utječu na gotovo 100 000 malih iznajmljivača. Iako oni čine gotovo 56 posto ukupnog kapaciteta, ministar Marić uvodi im harač kako bi ih ciljano uništio i pogodovao velikim igračima – izjavio je Mostov saborski zastupnik Miro Bulj.

-Lokalnim šerifima se dalo na volju da određuju koliko će mali iznajmljivači morati platiti, a to može biti i pet puta skuplje. Do sad se plaćalo od 150 do 300 kuna, sada se visina može odrediti i do 1500 kuna, a ako predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave do 31. siječnja 2019. ne donesu odluku o visini paušalnog poreza, Zakonom je utvrđena visina poreza u iznosu od 750 kuna po krevetu. Tražio sam amandmanom da se to zaustavi, jer je protuustavno! - izjavio je Miro Bulj.

Podnio je 4. prosinca prijedlog za ocjenu ustavnosti spornog članka. Zakona, a organizirat će i okrugli stol o ovom problemu.

-Pozivam sve da preuzmu peticiju protiv ovog harača ministra Marića s moje web stranice i traže od svojih jedinica lokalne samouprave da ne rade protiv malih iznajmljivača. Zašto im se zabranjuje upotreba hrane, pansion i polupansion? Zašto se tak sad najavljuje donošenje Strategije razvoja turizma? Skandalozno je da se kontinuirano pogoduje velikim hotelskim lancima i kućama i time zadaju neugodni udarci našim građanima – malim iznajmljivačima.“ – izjavio je Miro Bulj.

