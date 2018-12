'Vladajući su Sabor pretvorili u tržnicu i automat za glasovanje'

Božo Petrov, predsjednik Mosta, na svom Facebook profilu objavio je novogodišnju čestitku te presjek djelovanja članova Mosta u protekloj godini. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

– Na kraju 2018. dobro je prisjetiti što se sve događalo, što smo mogli bolje i što planiramo još bolje u idućoj godini. S obzirom na to da se Sabor pretvorio u tržnicu, teško je bilo boriti se s rukama koje se dižu ili ne dižu, ovisno o tome tko je Zakon predložio, a ne kakav je Zakon. Nakon što smo u prošlom sazivu odbili sve ponude i preslagivanja pa je Hrvatska prvi put otišla na prijevremene izbore, i u ovom sazivu pokazali smo da nismo na prodaju. Sačuvali smo instituciju Sabora od potpune degradacije jer ga je koalicija Plenković-Bandić-Vrdoljak-Pupovac-Saucha pretvorila u tržnicu i automat za glasovanje. Mogli smo još više i glasnije govoriti o mnogim temama, ali nekada je teško u moru svega “atraktivnog”, što se događa u Saboru, progurati ozbiljne poruke i ukazati na ozbiljne probleme koji nastaju donošenjem određenih Zakona podizanjem ruku gorespomenutog automata.

Drago mi je da smo opet upozoravali na korupciju i glasno progovarali o njoj, ali i to što smo bili konstruktivna oporba koja je u proceduru uputila zakonski paket reforme pravosuđa koji predviđa transparentan i pravedan izbor sudaca. To je pravedna Hrvatska kakvu je mi vidimo. Predstavili smo i, primjerice, reformu izbornog zakona pripremljenu od prof. Roberta Podolnjaka i našeg savjeta koji jača biračko pravo naših građana, bavili se reformom javne uprave i rezanjem skupog i glomaznog državnog aparata kojeg učinkovitim i racionalnim može učiniti jedino velik broj otkaza stranačkim uhljebima. To bi trebala biti jedna realna Hrvatska koja se ne zanosi stvarima koje ne mogu opstati. Spomenuo bih svakako i Zakon o mikrosolarima koji se uklapa u našu viziju zelene Hrvatske, Hrvatske koja može i mora s obzirom na geografski položaj, biti vodeća zemlja u regiji u ekologiji i proizvodnji vlastite energije. Nastavili smo predvođeni našim Slavenom Dobrovićem zalaganje i za cirkularnu ekonomiju i razdvajanje otpada.

Pred sam kraj godine smo, zahvaljujući našoj Ines Strenji i Ivanu Bekavcu, predstavili i prijedlog Zakona o zdravstvenoj prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti. Izdvojio bih svakako i prijedlog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Osim niza zakonskih prijedloga koje smo uputili u saborsku proceduru znajući da vladajućima neće biti bitno kakav je Zakon nego tko ga je predložio, borili smo se svakodnevno u Saboru, a najviše naš Miro Bulj, za 190.000 ljudi koji žive u brdsko-planinskom području upozoravajući da Vladin zakon ne čini apsolutno ništa za ljude koji tamo žive. Naši Sonja Čikotić i Tomislav Panenić stalno su isticali nedovoljno korištenje EU fondova, poraznu demografsku sliku i iseljavanje iz Slavonije, kao i na činjenicu da je Projekt Slavonija najobičniji PR.

Video – Mostovci napustili sabornicu

Prosvjedovali smo protiv baznih stanica pokraj škola i vrtića, Marko Sladoljev redovito je upozoravao na stanje u hrvatskom obrazovnom sustavu i položaj učitelja, dok je Ivana Ninčević – Lesandrić progovarala o problemima malih i mikropoduzetnika. Naš Ante Pranić, gradonačelnik Grada Vrgorca, i u 2018. je dokazao kako je moguće racionalno upravljati svojim gradom.

Ovo su samo neki od primjera borbe nekih od naših ljudi i iznimno sam ponosan što su baš oni dio Mostove priče i dio puta koji smo si zacrtali.

Vjerujem da smo mogli kao Most učiniti još mnogo toga jer uvijek se može još više ili još bolje. Mogu vam jedino ovim putem obećati da ćemo i u 2019. dati sve od sebe da nastavimo našu borbu i dalje. Ma koliko god se činilo sporo, nemoguće, teško i neizvedivo, Hrvatska može biti onakva kakvu zaslužujemo – poštena, pravedna, sigurna, uspješna, učinkovita, suverena i zelena. Sretna vam svima Nova 2019. godina s iskrenom željom da svi skupa budemo još glasniji i snažniji u borbi za bolje sutra – naveo je Božo Petrov.