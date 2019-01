Burno u Saboru: Umalo tučnjave, dramatična svjedočanstva, pozivi na naoružavanje...

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Niti u 2018. godini nije nedostajalo burnih situacija i reakcija u Saboru. Bilo je zaista svakakvih trenutaka, od poziva na naoružavanje, bliskih kontakata koji su umalo rezultirali tučnjavama, uvreda, do maratonskih rasprava... U nastavku pogledajte neke od tih nesvakidašnjih trenutaka...

Foto: Patrik Macek/PIXSELL ...U cijelom tom kaosu HDZ-ov Ante Bačić viknuo je Bulju "čobane", a Bulj mu je uzvratio da je na to ponosan...

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Ivana Ninčević Lesandrić iz Mosta iznijela je dio intime prozvavši ministra Kujundžića za loš sustav u bolnicama kada su u pitanju spontani pobačaji. - Ja sam imala spontani pobačaj. Svezali su mi ruke i noge i započeli proces kiretaže na živo. Strugali su mi maternicu bez anestezije. To je bilo mojih 30 najmučnijih minuta u mom životu - ispričala je i šokirala javnost.

