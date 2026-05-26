Umro Martin Ivančić, neumorni borac za hrvatski jezik, kulturu i identitet gradišćanskih Hrvata u Austriji

Bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog kulturnog i dokumentacijskog centra (HKDC) u Gradišću, te član i predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu manjinu pri austrijskom Saveznom kancelarstvu u Beču Martin Ivančić ( Martin Ivancsics) preminuo je u ponedjeljak u 75. godini, nakon duge i teške bolesti, javila je u utorak austrijska televizija ORF, ali i drugi domaći mediji, pozivajući se na priopćenje HKDC-a. Njegovom smrću oko 35.000 gradišćanskih Hrvata u Gradišću u Austriji, izgubila je svog “vizionara” i “graditelja mostova”, navodi list “Kronen Zeitung”. Ivančić je također bio dugogodišnji voditelj Ureda dvaju pokrajinskih poglavara Gradišća, prvo socijaldemokrata (SPÖ) Hansa Sipötza, a kasnije i njegovog stranačkog kolege Hansa Niessla.

Zastupao je i pokrajinu Gradišće u Upravnom vijeću Zaklade ORF-a od 2015. do 2018. godine. “Njegovom smrću, narodna manjina gradišćanskih Hrvata izgubila je izvanrednu osobnost, vizionara i neumornog borca za jezik, kulturu i identitet ove narodne skupine”, stoji u izjavi sadašnje predsjednice HKDG-a, Karin Vukman-Artner. Uz opasku kako je Ivančić desetljećima značajno oblikovao kulturni i društveni život gradišćanskih Hrvata. “Kao dugogodišnji predsjednik HKDC-a, strateškim je razmišljanjem, predviđanjima i velikom osobnom predanošću uspio stvoriti održive inicijative i projekte koji su stekli priznanje daleko izvan granica Gradišća”, istaknula je Vukman.Artner. Sadašnji pokrajinski poglavar Gradišća, socijaldemokrat Hans Peter Doskozil također je danas, u svom priopćenju za javnost, izrazio duboku tugu zbog Ivančićeve smrti: “S Martinom Ivančićem Gradišće gubi značajnu osobu i vizionarskog predstavnika narodnosne skupine, koji je desetljećima odlučujuće oblikovao politički, društveni i kulturni život zemlje”.

Doskozil je naglasio kako će se Ivančićevo djelovanje vezano uz jezik, kulturu i identitet hrvatske narodne manjine u Gradišću “nastaviti”. Hrvatski centar gradišćanskih Hrvata u Beču na čijem je čelu Gabriela Novak Karall u svom priopćenju piše o “velikoj tuzi i potresenošću” vijesti o smrti Martina Ivančića. “Iako nije bio direktno povezan s Bečom, Ivančić je igrao ključnu ulogu i vezano uz gradišćanske Hrvate u Beču, što je u posljednje vrijeme odlučno zastupao po pitanju da se odustane od teritorijalnog principa i manjinska prava koja vrijede samo za Hrvate u Gradišću, a ne i za one koji žive u Beču i drugim dijelovima Austrije. Sa smrću Martina Ivančića narodna skupina gradišćanskih Hrvata gubi značajnu osobu, utjecajnog političara na strani gradišćanskih socijaldemokrata, kao i borca za jezik, kulturu i identitet hrvatske narodne skupine”, stoji u priopćenju Hrvatskog centra u Beču.

Isti izvor navodi kako je Ivančić, u posljednje vrijeme svoje djelovanje usredotočio i na Beč i “sve je jače zagovarao hrvatski dvojezični školski sustav” u austrijskom glavnom gradu, koji je upravo u nastajanju. U povodu smrti Martina Ivančića oglasilo se je i Hrvatsko štamparsko društvo (HŠtD) u Gradišću, na čijem je čelu mag. Ivan Mikula, izrazivši obitelji preminulog “duboko i iskreno suosjećanje”.

“Duboko smo potreseni zbog smrti Martina Ivančića, koji je desetljećima suoblikovao, a dijelom i stranačko-politički, hrvatsku kulturnu, društvenu i publicističku scenu u Gradišću. S njim smo izgubili vrlo angažiranog aktivistu, borca za jezik i kulturni identitet Hrvata i Hrvatica u Gradišću”, istaknuo je Mikula u ime HŠtD-a, koji je izdavač “Hrvatskih novina”, tjednika gradišćanskih Hrvata, koje izlaze već preko 116 godina. Predsjednik HŠtD-a je zahvalio Ivančiću, kao i brojnim drugim članovima u Savjetu hrvatske narodne manjine pri austrijskom Saveznom kancelarstvu da su Hrvatske novine proglašene vodećim tiskanim medijom gradišćanskih Hrvata, što im je omogućilo opstanak i bolje financijske temelje.

Prema riječima glasnogovornika Zelenih za narodne skupine i zastupnika u pokrajinskom parlamentu Gradišća Filipa Juranicha (Filip Juranić) Martin ivančić se je desetljećima s velikom predanošću posvetio gradišćanskim Hrvatima, djelujući daleko izvan vlastite narodne skupine.

“Njegova predanost jeziku, kulturi i vidljivosti autohtoni narodnih manjina u Gradišću, bila je od neprocjenjive vrijednosti”, naglasio je Juranić, prenosi ORF. Ono što se danas može isčitati iz svih medija je da je smrt Martina Ivančića za gradišćanske Hrvate, jednu od najbrojnijih autohtonih narodnih manjina u Austriji, a ima ih ukupno šest, “težak udarac”, jer su izgubili “svog stratega, vizionara i graditelja mostova”.