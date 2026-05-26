Udarilo je teretno vozilo, preminula u bolnici

Na parkiralištu ispred trgovine u selu Bedenec u Varaždinskoj županija danas oko 8 sati teško je ozlijeđena 64-godišnja žena koja je prevezena u Opću bolnici Varaždin, no liječnici je nisu uspjeli spasiti. Ozljede su bile preteške. Prema informacijama iz Policijske uprave varaždinske, udarilo ju je teretno vozilo.