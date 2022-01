Mirko Novosel, čudotvorac koji je Svetog Nikolu utopio u šalici čaja

Čari noći naša je generacija upoznala u Kongu (Zairu) i Kanadi. Pretposljednjeg listopadskog dana 1974. budilo nas je u tri po ponoći da gledamo meč između Muhammada Alija i Georgea Foremana. O tom događaju, čuvenom kao “The Rumble in the Jungle”, napisao sam pjesmu, koja je izašla u “Hauzmajstoru Šulcu”, naslova “Pred veliki obračun u Kinšasi”. Skoro dvije godine kasnije, bio je srpanj 1976, dva tjedna sam noći provodio uz crnobijeli Ambasador 61, proizveden u Elektronskoj industriji Niš, hipnotizirano nazočeći Olimpijskim igrama u Montrealu. Bilo mi je deset godina, doba kada se duše pune uspomenama i kada se pamti i ono što se ne može upamtiti, i biva se tamo gdje se u životu nije moglo biti. Ali nekoliko će likova, velikih sportskih junaka, koje sam tad gledao, ostati amblematični za cijeli život: Alberto Juantorena, Lasse Virén, Kornelia Ender i petnaestogodišnja Nadia Comaneci. I Mirko Novosel, selektor jugoslavenske košarkaške reprezentacije. U to vrijeme sve bila je košarka. Ili sve bili su šah i košarka. Ali o šahu nekom drugom prigodom.