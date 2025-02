Mirjana Hrga: Ako kažeš da voliš neke Thompsonove pjesme, odmah si ustaša i želiš prisvojiti BiH

Novinarka i bivša savjetnica Kolinde Grabar Kitarović, Mirjana Hrga, požalila se na svom Facebook profilu o stanju u svijetu, navodeći kako ''drugačije nije niti moglo''. Naime, Hrga je inače popularna po svojim stavovima koje iznosi na društvenim mrežama, a koje je i ovoga puta odlučila podijeliti sa svojim pratiteljima.

- Kako je svijet uopće mogao drugačije završiti (doći u ovo stanje)? Ako kažeš da voliš svoju zemlju i tradiciju (pri tom iskreno poštuješ tuđe) - kažu ti da si nacionalist. Možda čak i šovinist. Isto vrijedi i ako kažeš da si vjernik (pri tom iskreno poštuješ tuđu vjeru). Ako kažeš da voliš neke Thompsonove pjesme - dvije, tri - neoprostivo, ti si ustaša i želiš prisvojiti BiH. Ako kažeš da poštuješ partizanski pokret u njegovoj ideji, ali da ne poštuješ komunistički sustav koji je mnoge zavio u crno - kažu ti da si protivnik anitifašističkog pokreta - objavila je na Facebooku pa nastavila:

- Ako kažeš da kao žena nisi osjetila diskreditaciju - lažljiva si. Ako kažeš da ti je odvratan pokret Me too jer si proživio život javne scene i znaš na što žene (a i muškarci) pristaju dok se penju prema željenom cilju a poslije to nazivaju "seksualnim uznemiravanjem" - kažu ti da si zaostao i nedobronamjeran. Ako kažeš da je opasna ova kastracija muškaraca (niti su više vojnici niti su šarmeri) - kažu ti da si primitivan jer bolje je da ne dolazi do kontakta muškarca i žene.

Hrga smatra i da se pogrešno shvaćaju izjave kada netko izjavi da je za obitelj, ako i kada kaže da ''prihvaća samo dva spola''. ''Ako kažeš da ti je neprihvatljivo ludovanje na način - neka dijete odluči želi li biti muško ili žensko - skoro da si debilan. Pri tom uvažavaš da postoje i drugačije varijante, ali one nisu većina nego manjina pa onda se većini ni ne bi trebalo nametati nešto što nije pretežito nego rješavati na način koji je diskretan, pravedan i najprihvatljiviji za sve''.

- Ako kažeš da neurokirurg i i radnik srednje stručne spreme ne bi trebali imati istu plaću, bez obzira na "zakon tržišta" - kažu ti da si drski snob. Ako pokušavaš odgojiti dijete da se nauči radnim navikama i odgovornosti - ne shvaćaš slobodu pojedinca. Ako plaćenike koje nazivaju "borcima za demokraciju" nazoveš korisnim idiotima - ti nisi kolega. I tako... Puno je toga što bi se moglo navesti kao primjer. Ne čudim se ničemu. Nadam se čudu i očekujem - najgore - poručila je.

