Ministarstvo turizma osiguralo do 25 milijuna kuna za javnu turističku infrastrukturu

Javni poziv otvoren je do 1. svibnja 2020. godine, a sredstva su namijenjena javnom sektoru – jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture. Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih kupališta, nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije te multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara i javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma.

„Održivi turizam temelji za kvalitetnom upravljanju svim segmentima unutar destinacije, ne samo turističkim ponudama i proizvodima, već i turističkom i drugom javnom infrastrukturom. Upravo zato kroz ovaj program želimo kontinuirano poticati ulaganja u stvaranje nove atrakcijske osnove i ravnomjernije prostorne distribucije potražnje. Ova Vlada dosad je kroz ovaj program sufinancirala 267 projekata s gotovo 90 milijuna kuna te vjerujem kako će se i ove godine kroz ovaj program pripremiti brojni projekti koji će povećati turističku atraktivnost destinacija, a samim time i konkurentnost cjelokupnog hrvatskog turizma“, naglasio je ministar turizma Gari Cappelli.

Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000,00 kn, a maksimalni iznos potpore iznosi 1.000.000,00 kn. Za sufinanciranje nastavaka centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, iznos se kreće od minimalno 100.000,00 kn do maksimalno 1.000.000,00 kn potpore.

Ministarstvo i nadalje sufinancira uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta, nabavku i postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla, nabavka i postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa te uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama. Sredstva su namijenjena jedinicama područne (regionalne) samouprave – županijama. Minimalni iznos potpore iznosi 100.000,00 kn, a maksimalni 500.000,00 kn po projektu.

Ministarstvo sufinancira do 80 posto, odnosno do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos sufinanciranja će ovisiti o indeksu razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – tako će I. i II. skupina razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave i I., II., III. i IV. skupina razvijenosti jedinica lokalne samouprave imati pravo na sufinanciranje projekata u iznosu do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova, a ostale skupine do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova.

Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce objavljeno je na službenim web stranicama Ministarstva turizma, pod kategorijom Javni pozivi.