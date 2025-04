Ministar Šipić otkrio plan za univerzalni dječji doplatak, evo koliko će iznositi

Ministar demografije Ivan Šipić potvrdio je za N1 da je univerzalni dječji doplatak jedna od opcija o kojoj se ozbiljno razmatra. „Moguć je univerzalni doplatak. Kad sve pripremimo, prijedlog ide premijeru. Trenutni sustav nije obećavajući i potreban je korjenit zaokret“, rekao je Šipić, ističući kako ne želi davati nerealna obećanja.

Dodao je da će rast plaća promijeniti razrede koji određuju pravo na doplatak te da su već održani prvi sastanci. "Imamo puno upita, a siguran sam da nas očekuju velike promjene", najavio je. Govoreći o roditeljskim potporama, otkrio je da je prva tranša isplata bila 17. travnja, a druga, značajnija, ide 25. travnja. „Reakcije su iznimno pozitivne, ljudi prepoznaju trud“, kazao je.