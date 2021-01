Ministar potvrdio: Zbog oporbe, lockdown u Austriji produljen do 24. siječnja

Žalim za to, ali prihvaćam demokratsku odluku“, rekao je austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober u ponedjeljak nakon sastanka Glavnog odbora austrijskog Parlamenta. Istakao je kako jasno „NE“ oporbe koju čine socijaldemokrati (SPÖ), krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ) i liberali Neosa na Vladin prijedlog da svi austrijski građani koji će se dobrovoljno testirati od 15. do 17. siječnja u drugom krugu masovnog testiranja stanovništva mogu „slobodnim testiranjem“ i uz negativan test izaći iz lockdowna 18. siječnja, a ostali koji to ne učine tek 24. siječnja, bitno mijenja situaciju.

„To znači da raniji izlazak iz lockdowna neće biti moguć“, dodao je napomenuvši kako je time „de facto lockdown produljen za tjedan dana“. A to znači i cjelodnevni policijski sat, i dalje zatvorene trgovine, ugostiteljski objekti, hoteli, frizeri i druge uslužne djelatnosti. Što se tiče početka rada škole Anschober za Austrijsku novinsku agenciju APA nije htio konkretno reći, da li se vladinim planom prethodno predviđena „live“ školska nastava također pomiče s 18. na 24. siječanj, dodavši kako će se o tome tek odlučivati. Šef Kluba Narodne stranke (ÖVP) u austrijskom parlamentu August Wöginger je rekao kako i škole ostaju zatvorene do 24. siječnja jer „lockdown je lockdown, za sve“, ukazavši na krivca za preokret situacije: „Oporba se je zajedno udružila i odlučno zabetonirala“. Problem je nastao kada su jučer sve tri oporbene stranke izvijestile javnost da neće glasati u parlamentu za Vladinu Novelu Zakona o COVID-19, o „slobodnom testiranju“ kao uvjetu za raniji izlazak iz lockdowna.

To znači da bi Novela mogla proći u Nacionalnom vijeću austrijskog parlamenta gdje vladajuća koalicija Narodne stranke (ÖVP) kancelara Sebastiana Kurza i Zelenih potkancelara Wernera Koglera ima većinu, ali ne i na Saveznom vijeću gdje su tri oporbene stranke s 31:30 glasova u prednosti. Rezultat toga bilo bi stavljanje Novele na čekanje za daljnja dva mjeseca. Izlaz iz ove demokratske „zavrzlame“ ministar zdravlja Anschober pokušat će naći danas u dogovoru s čelnicima devet austrijskih pokrajina, a poslijepodne je k sebi pozvao i predstavnike oporbenih stranaka. Mediji navode kako se je sada Kurzova vlada našla u neprilici jer mora na brzinu do četvrtka ili petka kada bi trebao izvanredno zasjedati Parlament, sastaviti posve novi prijedlog zakonske Novele. Bez obzira što će biti s Novelom, Grad Beč je najavio 8. siječnja početak drugog kruga masovnog testiranja građana brzim antigen testovima. To je s obzirom na brojnost stanovnika gotovo dvomilijunskog austrijskog glavnog grada, tjedan dana prije od ostalih pokrajina. Testiranje u pokrajinama je predviđeno od 15. do 17. siječnja.

U Austriji je danas zabilježen ne samo lagani porast boja novih slučajeva zaraze koronavirusom, nego i hospitaliziranih i pacijenata u intenzivnoj njezi. U posljednjih 24 sata bilo je 1.642 novozaraženih, što je 251 oboljela osoba više nego u subotu i 182 više nego jučer. Trenutačno od koronavirusa u Austriji boluje 18.628 ljudi, od čega je 2.321 osoba na bolničkom liječenju, uključujući 368 u intenzivnoj njezi. To je 182 hospitalizirana pacijenta više u odnosu na jučer, uključujući 5 u intenzivnoj njezi. U proteklih 24 sata u Austriji je od Covida-19 umrlo još 33 osoba, pa Austrija sada od početka pandemije do danas ima ukupno 6.357 smrtnih slučajeva.

Ukupan broj oboljelih od koronavirusa u istom promatranom razdoblju iznosi 367.410, a ozdravljenih 340.273. Do sada je u 8,9 milijunskoj Austriji na Covid-19 virus testirano ukupno 5.407.690 ljudi, od čega njih 3.793.090 PCR testovima, a 1.614.600 brzim antigen testovima. Kako još uvijek dnevni broj novozaraženih nije pao ispod 1.000, što je cilj austrijske vlade za siječanj i izlazak iz trećeg lockdowna, pokrajine su počele najavljivati novi, drugi krug masovnog testiranja stanovništva od 15. do 17. siječnja (u Beču od 8.siječnja), kako bi se do sveobuhvatnog cijepljenja prekinuo lanac daljnjeg širenja zaraze. Od 1.642 novozaraženih s nedjelje na ponedjeljak, najviše ih je bilo u Gornjoj Austriji (337) i Donjoj Austriji (298). Slijede Štajerska (196), Salzburg (192), Vorarlberg (169), Beč (154), Tirol i Koruška, svaka pokrajina s 118 novozaraženih te Gradišće s 60.