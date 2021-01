Kurz: Četvrti lockdown trenutačno nitko ne može isključiti

Austrijski kancelar Sebastian Kurz je u povodu prve godišnjice na čelu nove austrijske konzervativno (ÖVP)-zelene vlade, koju je obilježila pandemija koronavirusa za nedjeljno izdanje dnevnog lista „Kronen Zeitung“ govorio o četvrtom mogućem lockdownu, (ne)obvezi cijepljenja protiv Covida-19, isporukama cjepiva i upozorenju Vijeća Europske unije o još razornijem trećem valu zaraze.

Na upit da li je zajednička politika nabave cjepiva Europske unije doživjela neuspjeh, jer se je uglavnom usmjerila na manje uspješne proizvođače, za razliku od Velike Britanije i SAD-a, Kurz je rekao:

– Sve što možemo kupiti putem europske nabave, kupiti ćemo. Imamo već zajamčenih 3,5 milijuna doza od BioNTech/Pfizera preko EU. A trenutačno smo i u direktnom bilateralnom kontaktu s vodećim farmaceutskim tvrtkama. Posebno je naglasio kako je „izuzetno važan brzi početak cijepljenja, kako bi se što je moguće prije ponovno izašlo iz krize“.

Na pitanje da li će cijepljenje biti dobrovoljno kao što je sada masovno testiranje stanovništva Kurz je odgovorio:

– Ostaje osobna odluka svakog pojedinca da li će se cijepiti. Vlada neće uvesti obvezu cijepljenja. Ali može biti da će zrakoplovne kompanije ili organizatori priredbi uvesti takva pravila. Mnoge države u nekim područjima već sada traže dokaz da ste cijepljeni. Primjerice kod hepatitisa, malarije ili tifusa. To bi u budućnosti slično moglo biti i kod koronavirusa.

Napomenuo je kako će „prvi kvartal 2021“ biti još izuzetno izazovan:

– Nam je uvijek bilo jasno da će slijedeći mjeseci zbog niskih temperatura i lošeg imununskog sustava ljudi biti izuzetno izazovni. Treći je val već sada teško pogodio mnoge zemlje kao Češku ili Nizozemsku. To su sve predsignali da i kod nas može doći do takvog razvoja. Još će potrajati dok relevantne skupine budu cijepljenje. Smirivanje situacije očekujem tek cijepljenjem i porastom temperatura, a to je tek u ljeto.

Na upit da li bi moglo doći i do četvrtog lockdowna u ožujku, Kurz je rekao: – Četvrti lockdown, trenutačno nitko ne može isključiti. Istakao je kako se na tu situaciju mora prije svega pripremiti jedinice intenzivne njege, kako bi se „i nadalje izbjegla trijaža“.

Napomenuo je postoji još mnogo drugih čimbenika koji zabrinjavaju, a na koje se ne može utjecati kao što su primjerice „još zaraznije mutacije (op. virusa), kao trenutačno u Velikoj Britaniji i Južnoj Africi, ili koliko će dugo trajati ova zima“.

Govoreći o Brexitu odnosno izlasku Velike Britanije iz EU, austrijski je kancelar rekao:

– Bitan hendikep je da Velika Britanija više nije dio unutarnjeg tržišta. Ali ja ne spadam u one koji tvrde da će sada Velika Britanija propasti. Za sve nas je negativno da su Britanci napustili EU. Moj je cilj jedna daljnja uska suradnja.

Vezano uz osvrt na prvu godišnjicu konzervativno-zelene austrijske vlade, koju čine njegovi „narodnjaci“ sa strankom zelenih Wernera Koglera, a koja će biti obilježena za četiri dana, Kurz je ustvrdio:

– Mi smo dvije različite stranke s različitim pristupima i to funkcionira. Prije svega dobro surađujem s potkancelarom Wernerom Koglerom. Špekulacije o novim izborima proističu iz fantazije oporbe.