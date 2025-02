Ministar Piletić najavio novčanu pomoć, evo koliko ćete dobiti prilikom posvajanja djeteta

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić izjavio je u subotu da kroz Zakon o socijalnoj skrbi i uvođenje instituta jednokratne novčane naknade žele omogućiti pravo i posvojiteljima na jednokratnu naknadu kod samoga zasnivanja posvojenja. Posvojitelji, naglasio je, dosad nisu na to imali pravo s obzirom na to da su biološki roditelji u najvećem broju slučajeva iskoristili pravo jednokratne naknade za novorođeno dijete koja se sada izmjenama zakona udvostručila. Pravo i mogućnost posvojitelji su pak imali na posvojiteljski dopust od šest mjeseci i to kroz Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Oni nakon tog posvojiteljskoga dopusta, neovisno o biološkoj dobi djeteta koje posvajaju, mogu iskoristiti do 18. godine djeteta, rekao je ministar i dodao da glede roditeljskoga dopusta, dakle, onih drugih 6 mjeseci, imaju pravo iskoristiti do 8. godine djeteta, kao i svi roditelji biološke djece.

- Na Vladi donosimo Zakon o socijalnoj skrbi kojim smo povećali cijeli niz prava korisnika minimalne naknade, posebice onih obitelji s djecom, napomenuo je i dodao da je tu, osim novog prava naknada za posvojitelje, čitav niz drugih materijalnih prava kojima će omogućiti bolji materijalno- pravni položaj svih koji se tiču ovoga zakona. Kad Vlada prihvati zakon, koji je idući tjedan na sjednici, kreće se u saborsku proceduru, a predviđeno je, kaže, jedno čitanje jer je već bilo e-savjetovanje... Kroz zakonske izmjene sada se povećava zajamčena minimalna naknada i uvodi jednokratna naknada na koju će onda imati pravo i posvojitelji kod zasnivanja posvojenja te naglasio da je Zakon o socijalnoj skrbi predvidio čitav niz izmjena i povećanja naknada. Zbog nemogućnost isplate dvostruke naknade, jer su naknadu primali biološki roditelji, u Hrvatskom saboru, nakon što je odbijen amandman zbog nemogućnosti isplate iste vrste naknade za isto dijete dva puta, to će pravo biti dimenzionirano u Zakonu o socijalnoj skrbi - objasnio je.

Osim toga, dodao je, kod posvojenja djeteta djelatnici socijalne skrbi omogućuju najprikladnijim posvojiteljima ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom. - Nisu usvojitelji i dijete stupili u kontakt samim činom i donošenjem rješenja o posvojenju nego je taj proces započeo i prije - rekao je Piletić i dodao da upoznavanje i stvaranje osobnih odnosa potencijalnih posvojitelja i djeteta počinje puno ranije nego samim činom posvojenja. - Zato i to vrijeme treba uzeti u obzir, pa prema tome i posvojiteljski dopust, onih šest mjeseci, a nakon toga roditeljski dopust - napomenuo je. Naglasio je da je ova Vlada omogućila da se limitiraju iznosi koji se tiču primanja same plaće u roditeljskom dopustu i drugih šest mjeseci kojima su delimitirali iznos naknade s onih nešto više od 900 eura sada na tri tisuće. - Ova Vlada je za svu djecu pa tako i onih roditelja koji su djecu posvojili omogućila dvostruko veći obuhvat djece koji primaju dječji doplatak - rekao je Piletić novinarima te dodao da su povećali i te iznose. - Sve što smo mogli učiniti u posljednjem razdoblju da se povećaju materijalna prava, delimitiraju naknade, da posvojitelji imaju sva prava kao biološki roditelji, upravo je to učinila ova Vlada - poručio je Piletić.

Kazao je i da će, čim Hrvatski sabor prihvati izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, nakon osam dana stupiti na snagu kad ga potpiše predsjednik. - Svi koji će ostvariti pravo, samim činom zasnivanja posvojenja, imat će pravo i na tu jednokratnu naknadu koja će iznositi nešto više od 1.300 eura - rekao je Piletić i dodao da će to pomoći posvojiteljima u prvim mjesecima prilagodbe i nabave potrepština za posvojeno dijete. Odgovorio je i na dodatno pitanje novinara zašto sve to ide preko socijalne skrbi, a ne preko Ministarstva demografije. - Sam čin posvojenja događa se u Hrvatskom zavodu za socijalni rad, naši stručni radnici spajaju potencijalne usvojitelje s djecom koji imaju ispunjene pretpostavke, a s obzirom na to da oni znaju potrebe djeteta i razmišljaju o najboljem interesu djeteta i pomogli su kod osnivanja osobnih kontakata posvojitelja i djece najlogičnije je rješenje da se upravo isplata jednokratnoga novčanog primanja dogodi u samom postupku zasnivanja posvojenja - odgovorio je Piletić. Kroz zakon o roditeljskim i rodiljnim potporama definirano je pravo po rođenju djeteta i ukoliko je ono konzumirano kroz taj isti zakon nije bilo moguće da se jedna naknada za jedno dijete isplati više puta, objasnio je ministar.

