Ministar o tajnim porukama policije: Kako ste vi doznali da ću ja doći na presicu? Ljudi rade dan i noć

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon sjednice Vlade komentirao je saznanja da su policijski službenici razmjenjivali poruke i fotografije migranata u WhatsApp grupi, o čemu je izvijestio Lighthouse Reports. "Prvo što treba znati, operacija Koridor nije tajna akcija i provodi se intenzivno pet godina, to je akcija protiv krijumčara migranta. U realnom životu nitko iz Bliskog istoka ili sjevera Afrike ne može znati koji su to pravci kojima se može ilegalno ući u Hrvatsku, a da mu netko ne pomaže. To je vrlo organizirana skupina na međunarodnoj razini. Centrale su izvan Hrvatske", kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Hrvatska policija radi svoj posao u zaštiti svojih granica, 24 sata dnevno, uglavnom noću se te skupine prebacuju, uglavnom preko Save. Radi se i vikendima. Policiji je zadaća da štiti zakon, ovdje ne govorimo o skupinama koje pripadaju migrantskoj populaciji. Krijumčari se procesuiraju. Kažem da su centrale izvan Hrvatske, a oni koji to obavljaju su i hrvatski državljani, ali i državljani drugih zemalja", kazao je. "U zadnjih 24 sata uhićeno je 10 krijumčara", dodao je.

WhatsApp poruke

"Kako ste vi doznali da ću ja doći na presicu? Poslali ste poruku glasnogovorniku Vlade, to je službena komunikacija. Kako nije? Mogli ste poslati e-mail i ne znam kad biste to dobili. Ponavljam vam, ljudi rade dan i noć. Sumnjate na određenu osobu koja je ušla na području Sisačko-moslavačke županije i kreće se prema Karlovačkoj. I što ćete? Otići prvo napisati izvještaj?" kazao je.

"Dobili ste odgovor policije i MUP-a i dobit ćete ga, odgovaramo vrlo ekstenzivno. Hrvatska opravdava povjerenje, štiti vanjske granice Schengena i među najsigurnijim je državama u eurozoni. I mi smo jednom tražili podatke kada su migranti imali ožiljke po leđima. Liječnici su rekli da se te ozljede ne mogu dovesti u vezu s s tim. Od TV kuća smo tražili podatke, imali smo sumnje da je tu bilo rezanja tih medijskih objava i sklapanja. Sve se to događalo u završnici našeg ulaska u Schengen i, da nismo imali argumente, sigurno ne bismo ušli u schengensku zonu.

Na pitanje hoće li tražiti istragu, Božinović je rekao: "Svi migranti koji se zateknu u Hrvatskoj su registrirani. Ta grupa je ugašena prije četiri godine. Ljudi razmjenjuju informacije. Sve je uvedeno u sustav, ovo su operativne informacije. Postoje i zatvorene grupe. WhatsApp je zaštićen. U ovim porukama nema mene."

