Procurile poruke iz tajne grupe na WhatsAppu: Pripadnici policije razgovarali o migrantima

Dio komunikacije putem WhatsAppa između pripadnika hrvatske policije, točnije šezdeset snimki zaslona, stigao je u studenom u nizozemski neprofitni istraživački portal Lighthouse Reports. U WhatsApp grupi "OA Koridor II-Zapad" bili su kontakti 33 niže i više rangirana policijska službenika, dvije glasnogovornice Ministarstva unutarnjih poslova i zamjenika glavnog ravnatelja policije, načelnika Uprave za granicu Zorana Ničena.

''Dobio sam poruku s nepoznatog broja preko platforme Signal, poslao mi je screenshotove te grupe na WhatsAppu. Poruka je bila jasna, da je ovo privremeni broj, a nakon toga će ga izbrisati i isključiti se sa Signala'', rekao je Klaas Van Dijken, direktor Lighthouse Reportsa, navodi Dnevnik.hr.

U porukama su se dijelili osobni podaci, fotografije, lokacije, nacionalnost i informacije o postupanju prema ukupno 1337 osoba, snimke videozaslona policijske sigurnosne kamere te podaci o kretanjima novinara. Posebnu pažnju privlači poruka u kojoj se informira o oko 80 migranata koji su zatečeni kod mjesta Strizojevo, nedaleko od Velike Gorice, koji su, kako piše, pod nadzorom mobilne granične policije, antiterorističke jedinice Lučko, operativne grupe Zagreb i policijskih službenika Velika Gorica, te se traži pet ''marica'' za njihov transport i odvraćanje.

Ministarstvo unutarnjih poslova je u odgovoru na upit konzorcija reporterki i reportera NoveTV, Lighthouse Reportsa, austrijskog ORF-a, tjednika Novosti, Der Spiegelea i Telegrama, koji rade na istraživanju, poslalo da ne rade ništa ilegalno, da grupe na WhatsAppu nisu zabranjene i da, dapače, sumnjaju u istinitost i autentičnost poruka. Također, kažu kako te grupe na WhatsAppu ne postoje već tri godine. Ranije su istaknuli da slične aplikacije za razmjenu poruka nisu službeni način razmjene podataka.

"Pa nemam dalje što reći, jednostavno možemo zaključiti da se ne radi o službenoj komunikaciji, zašto je to bilo i kako je to bilo, ne bih se upuštao jer malo elemenata ima da bih donosio ikakve zaključke", poručio je i bivši ministar policije Vlaho Orepić.

Croatia has always denied any knowledge of violent & illegal operations by its own police forcing people seeking asylum back out of the EU



Now we can reveal that top Croatian officials were part of a secret WhatsApp group where such activities were shared & encouraged pic.twitter.com/K8CrBSFN8K