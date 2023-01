Branko Bačić ima političku težinu i dovoljno iskustva da može prepoznati i otkloniti mnoge zamke koje pred proces obnove nakon potresa stavlja poslovično troma državna administracija. No, Branko Bačić nije čarobnjak. I to uporno pokušava objasniti u svim istupima otkako je imenovan ministrom prostornog uređenja i graditeljstva i glavnim kordinatorom obnove Zagreba i Banovine.



Novi ministar itekako pazi da ne da obećanje previše pa ponavlja kako ne može jamčiti da će se iskoristiti sav novac iz Fonda solidarnosti niti ekspresnu obnovu kuća stradalnika u kontejnerskim naseljima. Ono što nudi jest ubrzanje procesa uz pomoć novog zakona, koji je više-manje kompilacija rješenja kakva su čitavo vrijeme zagovarali stručnjaci, ali Vlada za njih dosad nije imala sluha pa je novi zakon donekle priznanje odgovornosti za kašnjenje procesa. No, što je tu je.