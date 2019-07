'Miljević govorio u korupciji, a da je nije prijavio institucijama iako zna da je po zakonu morao'

Zdravko Mamić nedavno je najavio konferenciju za medije, ali na moj savjet otkazao ju je. Na njoj je Mamić htio ukazati na određene oblike korupcije u pravosuđu, i to od srednje do visoke razine. Htio je imenovati suce za koje zna da su korumpirani i primaju određena sredstava za ono za što ni bi smjeli primati. Htio je imenovati šest vrlo važnih sudaca iz visokih i različitih sfera. U kuloarima se zna koji su suci spremni na takvu djelatnost i koji u njoj sudjeluju – izjavio je sinoć u Vijestima RTL-a Veljko Miljević, odvjetnik Zdravka Mamića. Pritom je objasnio i zašto je Mamića, kako je sam rekao, “ucijenio” po cijenu da mu otkaže punomoć da otkaže najavljenu konferenciju za medije.

– Dok te ja branim, neću ti dopustiti da to izneseš. Nemoj raditi protiv sebe. Pusti mene. O ovoj će se informaciji znati. Imat ćemo nove postupke kad se ovo čuje. A nekakvo tijelo koje bi se trebalo brinuti o suzbijanju korupcije trebalo bi pozvati tebe i mene da nas pita što to imamo reći – prepričao je Miljević što je “u dugom i iscrpnom” razgovoru rekao Mamiću. Dodao je istodobno kako je očekivao da će ga nakon te naprasno otkazane Mamićeve “pressice” netko iz DORH-a pozvati i pitati što zna.

– No, nije me nitko zvao. Bit će dobro za hrvatsko pravosuđe da me pozovu i pitaju. Veselim se tome da se pojave takve informacije za određene ljude jer bih volio da se to zna. Spreman sam da me DORH i USKOK pozovu – ustvrdio je Miljević u istoj emisiji, a uoči današnje odluke bosanskohercegovačkog suda o hrvatskom zahtjevu za izručenje Zdravka Mamića.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Kada smo danas nazvali Miljevića kako bismo doznali može li išta više reći te je li ga možda zvao itko iz DORH-a i USKOK-a, poručeno nam je da je on na odmoru i da onome što je već rekao nema što dodati. Upitan o Miljevićem tvrdnjama o korumpiranim sucima, glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić samo je kratko uzvratio da neće ništa komentirati jer će USKOK o tome dati priopćenje. I dao je.

– Odvjetnik Miljević, uoči odlučivanja o izručenju Zdravka Mamića Hrvatskoj, iznio je neodređene navode o korumpiranosti sudaca a da prethodno nije o tome obavijestio nadležne institucije iako je vrlo dobro upoznat sa zakonskim odredbama koje se odnose na prijavljivanje kaznenih djela. Miljević sigurno zna da je svatko dužan prijaviti kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti. Jednako tako je sasvim sigurno upućen kome treba podnijeti kaznenu prijavu, kao što zna i za posljedice neprijavljivanja počinjenog kaznenog djela. Pretpostavljamo da mu prilikom javnog iznošenja takvih tvrdnji, s kojima je sukladno njegovim navodima upoznat već neko vrijeme, prvenstveni interes nije bio da se one ispitaju bez ugrožavanja probitaka eventualnog kaznenog postupka – stoji u USKOK-ovu priopćenju uz dodatak da će, sukladno provjeravanju svih navoda o mogućem počinjenju kaznenih djela, biti provjereni i ovi Miljevićevi navodi.