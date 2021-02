Milijarda ustaje protiv nasilja: Zaustaviti sve oblike nasilja nad ženama u zdravstvu

U dobru i u zlu, žene su uvijek tu. Vrijedi to od davnina, no u teškim, najtežim vremenima ove istine postaju svjesni svi. I protekla godina dala nam je priliku za to. Pandemija, potresi...

Tegobe, patnje, strahovi, nesigurnosti, gubici, pa i nasilje – sve se uvišestručilo. Zato se i ove godine, deveti put zaredom, i to uvijek na Valentinovo, obilježila globalna akcija “Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama”.

Tako je u našoj zemlji, kao dio tog svjetskog pokreta, u Glini, u tamošnjem Gradskom parku, održan program “Žene jače od potresa – solidarno sa ženama s Banije”.

Svake se godine u sklopu pokreta “Milijarde ustaju” u 206 zemalja svijeta održavaju događanja na kojima se upozorava na nasilje nad ženama i djevojčicama. Kao što upozoravaju organizatori, jedna od tri žene bit će pretučena ili silovana tijekom svoga života. To je milijarda žena i djevojčica, a Hrvatska nije iznimka.

– Ove je godine “Milijarda ustaje” posvećena ženama koje su podnijele najveći teret borbe s koronavirusom, radnicama u zdravstvu, te onima koje su preživjele ekonomsko nasilje, a trpe nasilje i na radnom mjestu ili u obitelji, ali i ženama koje svakodnevno brinu o svojoj zajednici tako što pripremaju i dijele hranu, obilaze starije članove i beskućnike, pomažu izbjeglicama, podržavaju žene koje su preživjele nasilje. U ozračju pandemije na lokalnoj razini život je dodatno otežao potres od kojeg se Zagreb i nakon jedanaest mjeseci nije oporavio, a potres na Baniji pokazao je dugogodišnju nebrigu za ljude i okoliš. Ove godine kampanja je stoga posvećena ženama s Banije koje su preživjele i razoran potres te su izgubile su domove, poslove, domaće životinje, vrtove... – poručili su organizatori.

A u programu održanom u Glini sudjelovale su pjesnikinje Adrijana Kos Lajtman, Evelina Rudan, Lana Derkač, Romana Brolih, Vanda Mikšić i Zrinka Posavec, prozaistica Mihaela Gašpar, glumci Dado Ćosić, Adrian Pezdirc, Sven Jakir, Vili Matula, književnik Bruno Šimleša te redatelj i voditelj događanja Miran Kurspahić. Glazbeni štih dali su lokalni ženski KUD-ovi Glinska tamburica i Moslavec.

Staro sjeme cvijeća donirale su Poljoprivredna škola i udruga Hera iz Križevaca te Božica Papes. U znak podrške žene iz Zagreba, članice raznih sindikata i udruga, ženama iz Gline darovale su poklon-pakete, a sve pod motom – zajedničkim naporima, solidarnošću i podrškom možemo graditi nove gradove, saditi vrtove i brinuti jedni o drugima. Kazavši da ova planetarna akcija svake godine ima drugu temu, uz poštovanje lokalnog konteksta, regionalna koordinatorica projekta Rada Borić rekla nam je nam:

“Ovom akcijom svake godine na Valentinovo želimo napraviti svojevrsnu ravnotežu tako da žene slave, a muškarci govore protiv nasilja, jer tema nasilja nad ženama i nije ženska tema. Zato su u Glini žene čitale poeziju, a muški govorili protiv nasilja. Gost iznenađenja bio je Mile Kekin koji je otpjevao “I ovo će proći”.

A žene iz Zagreba ženama na Baniji poslale su paketiće s higijenskim potrepštinama, kremicama... Iako je bilo jako hladno, svi su na kraju rekli da im je zbog ovog događaja bilo toplo oko srca.”

Milijarda ustaje: #PrekinimoŠutnju u Zagrebu organiziraju Roditelji u akciji - Roda, Centar za ženske studije, SOIH – Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost, CESI – centar za edukaciju i savjetovanje, Ženska soba, Status M, Bolja budućnost – udruga žena Romkinja Hrvatske, U dobroj vjeri, Forum žena Zagreb.