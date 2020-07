Milić: Premijer nije prepričavao detalje sastanka na Pantovčaku, ne znam odakle to medijima

Glasnogovornik Vlade Marko Milić u petak je odbacio mogućnost da je premijer Andrej Plenković ili netko iz njegovog kruga prepričavao medijima detalje jučerašnjeg sastanka s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, prilikom dobivanja mandata za sastavljanje Vlade.

"Vezano uz današnju izjavu predsjednika Republike, u potpunosti odbacujemo bilo kakve aluzije da bi predsjednik Vlade ili netko iz njegovog kruga prepričavao medijima detalje njihovog sastanka prigodom predaje potpisa zastupnika koji daju potporu novoj parlamentarnoj većini. Premijer se time ne bavi niti je to njegov stil. Sve što je namjeravao kazati, rekao je prigodom izjava za medije", stoji u odgovoru glasnogovornika Vlade na Hinin upit nakon jutrošnje izjave predsjednika Milanovića.

Podsjetimo, Jutarnji list danas na naslovnici navodi da je Milanović prilikom davanja mandata za sastavljanje Vlade "docirao i pametovao" Plenkoviću, između ostalog i oko uloge Nacionalnog stožera civilne zaštite, a Milanović je jutros "ozbiljnim primitivizmom" ocijenio to da netko prepričava razgovor dvojice ljudi u četiri oka.

"To je jako ružno i prilično ozbiljan primitivizam uopće da se netko usudi prepričavati razgovor dvojice ljudi u četiri oka i ne pamtim da se to dogodilo ikad. Bilo je puno konzultacija predsjednika i bivših predsjednika s predstavnicima stranaka, međutim nikada nikome nije palo napamet da to uopće komentira na ovakav način", rekao je Milanović.

Glasnogovornik Vlade istaknuo je u svome odgovoru i da je od jučer popodne predsjednik Vlade u Bruxellesu na nizu sastanaka kako bi se, navodi Milić, izborio za što bolju poziciju Hrvatske u pregovorima na Europskom vijeću o novom europskom proračunu i Planu oporavka EU-a.