'Milanović želi retuširati svoju prošlost, a i danas kao udbaška pudlica izvršava svoje zadatke'

Nakon što se predsjednik Zoran Milanović ovog utorka u izjavama za medije osvrnuo na premijera Andreja Plenkovića koji ga je nazvao ''huškačem'', i to u jeku rasprava koje se vode o prijetnjama upućenim javnim dužnosnicima, u cijelu raspravu ovog se poslijepodneva uključio i HDZ.

- E, meni prijete također, i to godinama već. Gdje se pucalo, po kome se pucalo? Nije ga bilo, čovjeka nije bilo na poslu. Može on prodavati maglu, pokušavati, ali tu sam ja. Radio sam taj posao kao i on, to nije istina - poručio je ranije Milanović, dodajući kako bi se napadač s Markovog trga ''raspitao je li Plenković u vladi da je htio njega napasti''. HDZ je pak preko Facebooka obranio Plenkovića, navodeći kako ''Titov gardist Zoran Lex Perković Milanović ničim izazvan, ali očito politički optećen svojom prošlosti, opet nastoji lažima o drugima retuširati činjenice o sebi''.

>> VIDEO Milanović: "Meni su dolazili pred vrata grlati i silni momci, Plenković ih je huškao"

''Beogradu je kao SKOJ-evac od najvećeg povjerenja ušao u partiju pljujući po komunistima iz Hrvatske da nisu dovoljno “revni”, a kao SDP-ov premijer bio je spreman posvađati Hrvatsku s Njemačkom, EU i cijelim demokratskim i civiliziranim svijetom samo kako bi spasio udbaške zločince. I danas kao udbaška pudlica i provokator izvršava svoje zadatke: nastoji prevesti Hrvatsku sa Zapada u “ruski svet”, posvađati Lijepu Našu sa saveznicima i partnerima iz EU, NATO i SAD-a i spriječiti vladu da zastarjelu sovjetsku vojnu tehnologiju zamijeni onom modernom i zapadnom'', objavili su iz stranke.

''Bacao je i klipove pod ulazak Hrvatske u Schengen, a njegov SDP/MOST kopao je rukama i nogama da se zaustavi LNG terminal kako bi Hrvatska ostala ovisna o ruskom plinu. Osim toga, vrijeđao je svakodnevno visokog predstavnika kako bi ga spriječio da pomogne Hrvatima u BiH. Milanović više ne hoda u crvenom šuškavcu, ali i dalje radi za Komšića. Takvi kao on u Hrvatskoj su se političkoj emigraciji nazivali „mućci“ - bili su to pod krinkom radikalizma ubačeni Udbini provokatori i cinkeri'', poručili su iz HDZ-a.