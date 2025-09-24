Milanović pred UN-om o Gazi, Ukrajini, nestalima, i BiH: 'EU, iako nije lijek za sve, ostaje snažan i pozitivan poticaj

Hrvatska nudi mnoge lekcije o tome kako uspješno okončati kompleksne ratove i o reintegraciji - poručio je predsjednik Zoran Milanović u govoru pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u New Yorku. Ruski rat u Ukrajini spomenuo je vrlo kratko, rekavši kako se nada da će se bezumni gubitak ljudskih života što prije ondje okončati. O izraelskom ratu u Gazi govorio je malo dulje, ali svejedno ne toliko dugo koliko o tom ratu voli govoriti u javnim izjavama kod kuće u Hrvatskoj. Rekao je kako deseci tisuća žena, djece i ljudskih bića bivaju ubijani u Gazi.

- To je pokolj i hitno pozivamo da se okonča - dodao je predsjednik Milanović, koristeći englesku riječ “carnage”. Pozvao je i na puštanje svih taoca, koji su oteti u terorističkim napadima Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., u napadima koji su pokrenuli taj rat. Kratki dio o Gazi predsjednik Milanović je zaključio tezom da je priznanje Palestine kao države bilo “dugo uskraćivano” i da je “vrijeme da se zatvori to poglavlje”.

Govoreći o Bosni i Hercegovini, Milanović je naglasio da je važno da konstitutivni narodi biraju svoje predstavnike na svim razinama vlasti. Govoreći o širem hrvatskom jugoistočnom susjedstvu, rekao je kako Hrvatska nastavlja promovirati političke procese koji uključuju i europski put jer, dodao je, članstvo u EU, iako nije lijek za sve, ostaje snažan i pozitivan poticaj. Naglasio je da Hrvatska još traži 1744 nestale osobe iz vremena rata.

Naglasio je također da se svijet nalazi u odlučujućem trenutku nadolazeće ere. Kao primjer je naveo dronove, besposadne letjelice koje “ne samo da povećavaju smrtnost rata, nego mijenjaju ekonomičnost rata”, a ta “disrupcija donosi sa sobom opasnost, ali i priliku”. Opasnost u smislu da korištenje takvih dronova “može sniziti prag za pokretanje ratova”, ali i priliku s obzirom da takve nove tehnologije mogu biti motori bolje međusobne suradnje.

- Svijetu ne nedostaje strategija i velikih ideja, izvještaja i debata. Nedostaje mu političke hrabrosti. Pronađimo tu hrabrost - zaključio je predsjednik Milanović.