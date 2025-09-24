Milanović pred UN-om o Gazi, Ukrajini, nestalima, i BiH: 'EU, iako nije lijek za sve, ostaje snažan i pozitivan poticaj

Hrvatska nudi mnoge lekcije o tome kako uspješno okončati kompleksne ratove i o reintegraciji - poručio je predsjednik Zoran Milanović u govoru pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u New Yorku. Ruski rat u Ukrajini spomenuo je vrlo kratko, rekavši kako se nada da će se bezumni gubitak ljudskih života što prije ondje okončati. O izraelskom ratu u Gazi govorio je malo dulje, ali svejedno ne toliko dugo koliko o tom ratu voli govoriti u javnim izjavama kod kuće u Hrvatskoj. Rekao je kako deseci tisuća žena, djece i ljudskih bića bivaju ubijani u Gazi.
- To je pokolj i hitno pozivamo da se okonča - dodao je predsjednik Milanović, koristeći englesku riječ “carnage”. Pozvao je i na puštanje svih taoca, koji su oteti u terorističkim napadima Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., u napadima koji su pokrenuli taj rat. Kratki dio o Gazi predsjednik Milanović je zaključio tezom da je priznanje Palestine kao države bilo “dugo uskraćivano” i da je “vrijeme da se zatvori to poglavlje”.
Govoreći o Bosni i Hercegovini, Milanović je naglasio da je važno da konstitutivni narodi biraju svoje predstavnike na svim razinama vlasti. Govoreći o širem hrvatskom jugoistočnom susjedstvu, rekao je kako Hrvatska nastavlja promovirati političke procese koji uključuju i europski put jer, dodao je, članstvo u EU, iako nije lijek za sve, ostaje snažan i pozitivan poticaj. Naglasio je da Hrvatska još traži 1744 nestale osobe iz vremena rata.
Naglasio je također da se svijet nalazi u odlučujućem trenutku nadolazeće ere. Kao primjer je naveo dronove, besposadne letjelice koje “ne samo da povećavaju smrtnost rata, nego mijenjaju ekonomičnost rata”, a ta “disrupcija donosi sa sobom opasnost, ali i priliku”. Opasnost u smislu da korištenje takvih dronova “može sniziti prag za pokretanje ratova”, ali i priliku s obzirom da takve nove tehnologije mogu biti motori bolje međusobne suradnje.
- Svijetu ne nedostaje strategija i velikih ideja, izvještaja i debata. Nedostaje mu političke hrabrosti. Pronađimo tu hrabrost - zaključio je predsjednik Milanović.FOTO Kolindu Grabar-Kitarović još nismo vidjeli u ovakvom izdanju! Zablistala u nesvakidašnjoj haljini
Što se tiče priznanja Palestine, to je predstava. Da bi država bila priznata prvo mora biti država. Palestina to nije. Dakle, što to konkretno oni priznaju? Prema Montevidejskoj konvenciji država kao pravna osoba mora imati slijedeće osobine: definiran teritorij, stalno stanovništvo, vlast i sposobnost da stupa u odnose s drugim državama. Koji je to definirani teritorij s njegovim stanovništvom koji ovih dana priznaju? To je problem, ta priznanja ni de facto ni de iure nemaju nikakvo značenje.