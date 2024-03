Milanović: Tko je Plenkoviću savjetovao da dođe na binu s 'Eye of the tiger'? Ne može napraviti 2 skleka

Na parlamentarne izbore izlazi kao nestranački kandidat, a od funkcije predsjednika RH ne odustaje jer bi time ''HDZ preuzeo apsolutnu vlast u državi'' - dvije su poruke koje je Zoran Milanović poslao u protekla dva dana te izazvao pomutnju uoči nadolazećih parlamentarnih izbora. On se ove nedjelje nalazi u Lipovljanima povodom Dana Općine, a posjetio je i Uskrsni sajam.

Milanović se već jednom ove nedjelje oglasio, na društvenim mrežama, s obzirom na to da se u ponedjeljak očekuje odluka Ustavnog suda o njegovoj kandidaturi. Poručio je već kako su Plenković i HDZ ''svjesni da gube izbore'', smatrajući da je to razlog zašto je krenulo osporavanje ustavnosti njegovog sudjelovanja. Građani ipak, poručio im je Milanović na Facebooku, mogu biti mirni jer će sudjelovati i - pobijediti.

- Ovo nije mehanika fluida niti komplicirana jednadžba, ovo je jedna rečenica u Ustavu koju tumače kao da su zatvorska uprava. Ja to vidim drugačije, Grbin to vidi isto tako. Čovjek koji je pisao Ustav je bio pijan cijelo vrijeme. Neki mladi ljudi to vide drugačije. Oni mogu donijeti odluku kakvu hoće, ali ja ću biti kandidat za premijera - poručio je danas, referirajući se na odredbu prema kojoj se smije kandidirati za EU parlament.

- Nitko od tih ustavnih stručnjaka, bez ikakvog iskustva, nije ni pročitao zakon. O tome vjerojatno preksutra nećemo ni razgovarati. Idem izbaciti HDZ s vlasti, ne mogu se jednostavnije izraziti jer je vrijeme da ode. Interesantno da od stotine ljudi koji su mi se javili nisu sjetili pitati je li ovo dopušteno. Svima se ovo čini kao nešto što treba napraviti i što je u potpunosti u skladu s duhom Ustava. Ovo je referentno i hoćemo li Ustav tumačiti racionalno ili kao duh Hamletovog oca - poručio je pa komentirao i premijera Andreja Plenkovića.

- Tip koji ne može napraviti dva skleka, u najboljim danima tri, izlazi na binu s pjesmom ''Eye of the tiger'', umjesto Zeko i potočić, što da vam kažem. Tko mu je to savjetovao, njima nije neugodno? Ja sam bio boksač pa se to ne usudim napraviti. Imaš ovih seljaka koji su živjeli u gradu, dobro da nije odabrao neki logo porno glumca, fuj - poručio je Plenković.

- Šeparović, kumovi, HDZ-ovci, Turudić... To je sve ista banda. Šeparović Turudića nije napao zbog pravde, sad ga mrzi jer se međusobno mrze, to je ista klika nasilnih pijanaca i ljudi koji ne mogu kontrolirati sebe, ali žele kontrolirati zemlju i oni su opasnost za ovu zemlju. O ovome nisam razmišljao prije dva mjeseca, a nisam imao ni kontakte s Grbinom. Treba ti srdžba zbog povrede vrijednosti u kojima živimo da se ova klika u Lisinskom okupi tamo, to je tamo bila idealna prilika za Interpol, ali ništa - kazao je.

Poručio je da će kao građanin doći s većinom potpisa, ali ih neće predati Jandrokoviću, iako njega smatra ''najmanje sumnjivim''.

- Dolazim kao građanin nakon ostavke s potpisima predsjedniku Sabora. Mandat ne dajem sam sebi, daje mi ga druga osoba, i formiram vladu. Ljudi koji se tako olako i arogantno usuđuju davati tako dalekosežne komentare, neka malo razmisle o tome jer primaju državnu plaću. To je takva kapitalna i terminalna odgovornost da nije ni čudo što je država u takvom stanju. Da bi se bilo elita, treba imati svijest, znanje i iskustvo - kazao je pa poručio novinarima da ''ne treba na sva pitanja odgovoriti''.

- Ja komentiram vaša pitanja kao što i vi komentirate mene. Samo budala može govoriti o stvarima koje su tajna. Kao što ja ne mogu neke stvari vas pitati iz pristojnosti, tako ni vi ne možete ni mene ni Plenkovića - poručio je.

- Zoran puca, bit će dana. To je inače bila naslovnica Zore Dalmatinske, prvih hrvatskih novina, autor je Petar Preradović - kazao je. Jedan građanin ga je pitao i kako može garantirati da ih neće prevariti, na što je on poručio:

- Nema prevare. Cijenim to. Vodio sam Vladu u nemogućim uvjetima, ljudi me ne bi izabrali za predsjednika, znali su s kim imaju posla. Zato i radim to, ljude ne možete vući za nos. Meni je ljepše u Zagrebu i Lipovljanima nego u Bruxellesu. Proganjat ću ih kao đavo grešnu dušu.

Komentirao je i Tomislava Karamarka koji je prisustvovao 20. Općem saboru HDZ-a koji se održao danas.

- Karamarko je najneinteligentniji i najtoksičniji predsjednik koji je HDZ imao. Crnokošuljaš i sumnjiv koji je iz blata izronio, Plekošenko bi zaista tamo i crnog đavla donio. Do posljednjeg daha protiv njih, to su hrvatski dušmani. Sandra Benčić je kazala da ne zna što je ''vlada nacionalnog spasa''. Neće biti giljotina, ali situacija je slična, ova zemlja je ugrožena i za to ću dat sve, do posljednjeg daha. Benčić je jedna racionalna osoba i pričekajmo kraj izbora. Nisu ga htjeli pozdraviti šest godina, došao je šatoraš - kazao je. Komentirao je i izjave iz HDZ-a u kojem su naveli kako je Milanović svojedobno vodio ''najgoru vladu''.

- OK. Da biste postigli epistemološki uspjeh u razgovoru, istinu, morate imati argumente. Njegova vlada je najkorumpiranija, 30 ljudi više se ne zna gdje su, to je su činjenice. Plenković je predsjednik te Vlade i ne treba puno da se zaključi da je to zbog njega - kazao je.

Osvrnuo se i na BiH koje je dobilo pozitivno izvješće Europske komisije o pristupanju pregovorima za ulazak u EU.

- U par mjeseci BiH neće ići dalje u EU ako se pravo Hrvata ne vrati, vrlo jednostavno. Vrlo lako, znate zašto? Jer o tome u Bruxellesu nije pretjerano stalo. Zašto Plenković ne želi pomoći? Jer se ne želi zamjeriti, ljudi i inače imaju takve tendencije. Onaj tko se jasno bude zalagao za to da ćemo već sutra pristupiti rješavanju problema BiH, taj ili ta će imati moju podršku. HDZ u BiH u tijelima BiH nije moj posao, u to se nikad nisam miješao - kazao je, dodajući kako bi bilo ipak dobro da tamo bude ''neka jača stranka koja nije HDZ''.