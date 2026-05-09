Nova pravila otvorila put obnovljivim izvorima energije

U organizaciji udruge Xenergy u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom u Zagrebu je održan okrugli stol "Naknada na priključenje na elektroenergetsku mrežu u RH: Nova pravila, novi izazovi". Na panelu koji je uslijedio nakon prezentacija novih naknada i stanja na elektroenergetskom tržištu sudjelovali su Lahorko Wagmann uime HERA-e, zatim Igor Šumonja i Krešimir Ugarković uime operatora, Aljoša Pleić i Mario Klarić govorili su o izazovima koji muče investitore, a Goran Majstrović iz Energetskog instituta "Hrvoje Požar" dao je širi uvid u razvoj mreže.

Jedinična naknada priključenja



Kako je na okruglom stolu naglašeno, u Hrvatskoj je trenutačno u raznim fazama postupka priključenja na elektroenergetsku mrežu 1,2 puta više megavata energije iz obnovljivih izvora energije negoli ih je početkom travnja bilo u pogonu na prijenosnoj i distribucijskoj mreži. Kako bi primjereno odgovorila na snažan rast interesa za priključenje obnovljivih izvora energije te osigurala potreban razvoj elektroenergetske mreže, HERA je morala promijeniti pristup u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži. Podsjetimo, donošenjem odluke o iznosu jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu, od 1. svibnja ove godine u Hrvatskoj je promijenjen način obračuna naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu. Na panelu je objašnjeno kako je od 2018. godine na snazi bila metodologija prema kojoj se, osobito kod priključenja proizvođača na prijenosnu mrežu, naknada obračunavala prema stvarnim troškovima. Oni su uključivali troškove izgradnje priključka i većinu troškova stvaranja tehničkih uvjeta u mreži.

Tako se u praksi pokazalo da takav pristup stvara ozbiljne probleme. U obračun su ulazili i troškovi velikih infrastrukturnih projekata, poput dalekovoda vrlo visokog napona, što je kod pojedinih zahtjeva za priključenje dovodilo do iznimno visokih iznosa naknada. Kao posljedica, objašnjeno je, postupci priključenja na prijenosnu mrežu značajno su se usporili, a u nekim slučajevima i potpuno blokirali, što je predstavljalo ozbiljnu prepreku novim ulaganjima. Istodobno je broj zahtjeva za priključenje snažno rastao pa je postalo jasno da razvoj elektroenergetske mreže više nije moguće planirati kroz pojedinačne, inkrementalne izračune troškova za svaki novi priključak. To je osobito izraženo na prijenosnoj mreži koja je tehnički snažno povezana, zbog čega se stvarni troškovi ne mogu jednostavno i pravedno pripisati jednom korisniku, odnosno investitoru. Zbog tih razloga 2022. uveden je novi regulatorni okvir koji se temelji na jediničnoj naknadi za priključenje.

Paket mjera za europske mreže



Riječ je o novoj praksi koja se, ponajprije na prijenosnoj mreži, sve više uvodi i primjenjuje i u drugim članicama EU jer se, uz ubrzanje izdavanja dozvola i hibridna postrojenja, prepoznaje kao jedno od rješenja ubrzavanja razvoja obnovljivih izvora energije u Paketu mjera za europske mreže. Uvjeti takvih privremenih operativnih ograničenja u RH uređeni su Pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu. Važeća pravila predviđaju korištenje ograničene priključne snage bez naknade, neovisno o količini eventualno ograničene energije. Donošenje jedinične naknade u RH investitori u obnovljive izvore energije smatraju velikim napretkom u odnosu na stanje u proteklih pet godina, jer investitorima donosi nužnu predvidivost troškova priključenja.