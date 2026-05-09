Podravkina Vina Belje zasadila 17 hektara novih vinograda

Na položaju Banovo brdo u vinogorju Baranja, zasađeno je 17 hektara novih vinograda Vina Belje, koji se prostiru iznad beljske vinarije i 23 hektara vinograda koji su zasađeni prije dvije godine, priopćili su iz Podravke Agri. Sadnjom novih vinograda, cjelokupna površina od 40 hektara, nekadašnjih starih vinograda, potpuno je rekonstruirana i uključena u vinogradarsku proizvodnju. Pri odabiru sortimenta u novom vinogradu fokus je na merlotu i cabernet sauvignonu, dvije najpoznatije svjetske crne sorte koje na baranjskom lesnom tlu daju izvrsna vina. Postojeći vinogradi merlota i cabernet sauvignona na Banovom brdu u punom su rodu već 20 godina pa će 17 ha novih nasada osigurati zanavljanje vinograda, kao i mogućnost širenja asortimana crnih vina.

– Podigli smo nove nasade kako bismo osigurali prosječnu optimalnu starost naših vinograda te daljnji razvoj asortimana. Uz povećanje količina crnog sortimenta, dodatno razvijamo linije pjenušaca i blendova, zbog čega je u novom nasadu zasađeno pet hektara chardonnaya i pinota sivog. Ova lokacija je u neposrednoj blizini vinarije, što znači da će grožđe u roku od svega nekoliko minuta nakon berbe biti na prijemnim koševima i krenuti u preradu – kazala je direktorica Vina Belje Suzana Zovko, ističući značaj novih vinograda za budućnost beljskih vina. Prva berba očekuje se za tri godine, a nove količine grožđa osigurat će im povećanje ukupne proizvodnje vina. – S obzirom na činjenicu da proizvodimo vino isključivo od vlastitog grožđa, mi kvalitetu vina definiramo već u vinogradu – naglasila je Zovko.

Prema strategiji razvoja vinarstva Podravke Agri, koje zajedno čine Vina Belje i Vina Vupik, do 2032. godine u planu je povećanje površina pod vinogradima za 200 hektara, čime će ukupne površine vinograda u Baranji i Vučedolu premašiti 800 hektara. Sjajna podloga za daljnji razvoj i širenje proizvodnje Vina Belje su i ovogodišnji trijumfi na Mundus Vini Spring Tasting, Berliner Wine Trophy i Challenge International du Vin, na kojima je osvojeno 17 zlatnih medalja za kvalitetu u svim kategorijama i linijama vina, ističu u Vinima Belje. Nove nagrade za beljska vina stigle su prošli tjedan iz Beča, s ocjenjivanja AWC Vienna, na kojem su pjenušac La Belle Grand i premium frankovka osvojili zlatne medalje. U vinogradima Vina Belje zasad dominira graševina, sorta koja drži gotovo 30% udjela na domaćem tržištu.

Kao najveća poljoprivredna kompanija u regiji koja upravlja Beljem, Vupikom i PIK-om Vinkovci Podravka Agri ima, doznajemo, i velike ambicije za daljnji rast i razvoj drugih poljoprivrednih sektora. Kroz strategiju razvoja do 2030. uložit će se 200 milijuna eura – i to u četiri nove svinjogojske farme te nadogradnju, modernizaciju i robotizaciju farmi mliječnih krava. Investirat će se i u sustave za navodnjavanje kako bi dosegli 21% navodnjavanih površina, modernizirati sjetveni plan te dodatno ulagati u nove tehnologije i digitalizaciju poslovanja.