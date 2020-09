Milanović njemačkom predsjedniku nije pružio ruku, no napravio je drugu grešku

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović susreo s njemačkim kolegom Frankom Walterom Steinmeierom u berlinskoj palači Bellevue. Pri ovom se susretu pridržavao preporuka o izbjegavanju rukovanja, no omakla mu se druga greška.

Steinmeier je dočekao Milanovića te mu rekao: "Zorane, bok, drago mi te vidjeti, dobar dan i dobro došao". Milanović je izašao iz automobila i predsjedniku Njemačke lagano mahnuo kako se ne bi rukovali. Njegov je automobil potom otišao, a on se popeo uz stepenice i stao uz Steinmeiera kako bi se fotografirali.

Kada su stali na crveni tepih, Milanović je stajao preblizu njemačkog predsjednika na što ga je on odmah upozorio. Steinmeier mu je pokazao gdje mora stati, a Milanović je pogledao prema rubu tepiha, na trenutak zastao, a potom napravio korak udesno.

Sve je spremno za susret hrvatskog predsjednika @Z_Milanovic i predsjednika SR Njemacke @ChefSteinmeier. Prvi je ovo docek stranog drzavnika u palaci Bellevue uz vojne pocasti od pocetka pandemije. “Zoran, hi, good to see you, hello, welcome” kaze Steinmeier Milanovicu #n1info pic.twitter.com/h0haWiLcks