Milanović: Hrvatska vojska ne patrolira ulicama. Za red i mir zadužena je policija

Nakon što je premijer Andrej Plenković rekao kako Zoran Milanović politizira hrvatsku policiju te da policija nije Plenkovićeva niti Pupovčeva kao što vojska nije Milanovićeva, oglasio se i predsjednik.

– Napokon je Plenković rekao i jednu istinu: da, vojska je NAŠA, to je Hrvatska vojska. Tu je da čuva cjelovitost i suverenitet naše države i kao vrhovni zapovjednik učinit ću sve da ostane hrvatska, ponosna i profesionalna, iznad svake politike. I tu staje sva istina iz Plenkovićevih usta. Hrvatska vojska ne patrolira ulicama. Za sigurnost, red i mir naših građana zadužena je hrvatska policija kojom upravljaju Plenković i njegov ministar. A za njih je sramotni događaj u Borovu selu prijepodne bio kršenje javnog reda i mira, a popodne postao javno poticanje na nasilje i mržnju. Valjda nakon što im je Pupovac to prinio pozornosti. Dakle, sva odgovornost za (ne)postupanje policije u Borovu selu vodi do Vlade kojom ravnaju Plenković i Pupovac, umjesto da policiju puste da radi svoj posao po zakonu i bude NAŠA. Nakon pet godina vladanja, eto, spomenuo se Plenković i spomenika Šoškočaninu. Ali opet ne u namjeri da pokrene njegovo uklanjanje, prije će biti da osnuje još jedno povjerenstvo koje će na koncu utvrditi kako se i mauzolej neplivača Šoškočanina tamo iznimno može koristiti u komemorativne svrhe – napisao je predsjednik Milanović na Facebooku.