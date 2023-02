Milanović o Banožiću: Ovaj baksuz zbrinuo je sebe. Otkupio je stan i stavio u njega plišane medeke

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 29. obljetnice Počasno-zaštitne bojne i Dana vojne kapelanije „Sveti Valentin“ u vojarni „1. hrvatski gardijski zbor“ na Tuškancu. Za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana predsjednik Republike tom je prilikom odlikovao Redom hrvatskog pletera pripadnike Počasno-zaštitne bojne. Nakon svečanosti predsjednik je dao izjavu za medije.

– Stoltenberg je osjetio da je rat počeo 2014. godine, to je rekao i slažem se s njim. Mene ovdje i inače, ali posebno danas – na ovom mjestu, na ovaj dan – puno više zanimaju potrebe Hrvatske vojske. Ja to vidim kao dužnost, pa zato mogu nešto o tome reći. Ništa se nije promijenilo u potrebama, zajednički nazivnik je jedno mutno ništa. Ovdje sam spomenuo i potrebu pomoći stambenom zbrinjavanju vojnika – rekao je na početku pa nastavio kako se u dvije godine od donošenja plana zbrinjavanja ''nije napravilo ništa''.

>> VIDEO Milanović: 'Koga bi frajer Plenković proganjao, novinare?

– Prije dvije godine to je bilo, a ovaj baksuz stavio je to u ladicu. Ako postoji taj plan, onda to očito nije plan deložacije. Dvije godine, ništa. Plan možete pogledati u Narodnim novinama, to nije tajni dokument. Radi se o stvarnom problemu, a ovaj baksuz ipak je odlučio zbrinuti sebe. On je otkupio onaj stan u Gundulićevoj i stavio u njega plišane medeke – dodao je. Milanović se ponovno dotaknuo i umirovljenja brigadira Elvisa Burčula, navodeći kako je on u takvoj situaciji da povremeno potpisuje neka imenovanja i to nakon što je ministar dao svoju suglasnost. Ipak, mišljenja je kako je i dalje veliki broj mjesta ostao nepopunjen.

– Niz mjesta i dalje stoji nepopunjen zato što ovaj baksuz to drži u ladici, umjesto da ga vrate na traktoru s kojim je ovamo dobalavio. Ako to nije lopovluk, onda ne znam što jest. Morat ću i ja nešto poduzeti, tome će doći kraj. To je nepošteno prema sustavu, ali frajer se sjetio tražiti mišljenje povjerenstva da bi otkupio stan po povoljnijoj cijeni. Sam je sebi podvalio loptu – mišljenja je Milanović. Dodao je kako je njegova Vlada u vrijeme najteže financijske situacije nabavljala jeftino i pametno. Ipak, na pitanje zašto se problem stambenog zbrinjavanja nije riješio u vrijeme njegove Vlade, Milanović je odgovorio kako ''nikada nije rekao da je to jednostavno''.

– Ma ja ne kažem da je to jednostavno, dovraga. To je posebno komplicirano kada nemate novaca, ali me ne slušate: frajer se pobrinuo za sebe, sebi plišane mede raspoređuje po uglovima Gundulićeve. Vi se možete vraćati na ono što je moja Vlada napravila. Ja od ove Vlade očekujem samo najgore, i to dobivamo. Moja je Vlada nabavila višak, u tom broju nam nije trebao. Banožić je tu samo harlekinska figurica, njega netko na ovo potiče i podržava ga, a to je Plenković. Imamo cijeli niz položaja koji nisu popunjeni – dodao je.

– Ja sam na Banožićevu suglasnost imenovao kandidate koji nemaju, strogo gledajući, uvjete. Ako netko nije radio u toj struci, a predlažete ga, onda ga možete imenovati na dvije godine, ne na četiri, tako smo se dogovorili. To je takva kronika laži i lopovluka, a frajer nije ni ispitan. U mojoj Vladi imali ste jedan jedini slučaj trgovine utjecajem ravnateljice Porezne uprave Nade Čavlović Smiljanec, usporedite to s ovom vlasti već sedmu godinu – dodao je Milanović. Pametni ljudi ostaju u Vinkovcima ili odlaze u Njemačku, a propalice dolaze u Zagreb. On je obični harlekin – objasnio je predsjednik Milanović. Dodao je kako ''Banožić zapušta kompletan sustav, odbija tuđe kandidate, a sam daje suglasnost za kandidate koji nisu najbolji'', nazivajući situaciju ''seoskim cinizmom''.

– Vi pitate dokle će tako biti? Zauvijek, dečkima to odgovara. Nisu svi isti tamo u Vladi, nisu svi banda. Naravno da preuzimaš određenu odgovornost kad si dio tog tima. Mi smo totalno u tuđoj milosti, to je svjesna politika zanemarivanja. Ja tu govorim o Plenkoviću, a ne Banožiću – on mu daje krv, daje mu plazmu – objasnio je Milanović.

Na pitanje što može Hrvatska napraviti za Hrvate koji su uhićeni u Zambiji, Milanović je kazao kako se boji da u ovom trenutku ne može učiniti ništa više jer to nije realno. Na pitanje o zabranjivanju folk-glazbe, o slučaju iz Pule, Milanović je kazao kako ne voli tu glazbu i da mu je uvijek išla na živce.

– Imali smo i koncert u Puli prije desetak godina pa su bile one intelektualne rasprave. Ali, ne volim tu kulturu isključivanja, ne bih to zabranjivao. I dalje imate ljude koji vole gu glazbu, pa pola HDZ-a ih sluša – zaključio je predsjednik Milanović.