Milanović: Skočio sam na beton, zarolao sam se i ustao. On se pravi da ima anemiju

Predsjednik Zoran Milanović posjetio je Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Nakon sastanka dao je izjavu za medije. "Tema je bilo mentalno zdravlje djece nakon svega što nas je snašlo, potres i ova duga godina koronakrize. Doznao sam da je pandemija mentalnih poremećaja u cijelom svijetu pandemijska", kazao je Milanović. Dodao je da je nekad mnogo toga prolazilo ispod radara.

"Gospođe koje ovdje rade, znanstvenice, psihijatrice, socijalne radnice... i same su izložene prijetnjama, nije ovo bezazlen posao", kazao je Milanović. "Znam neke koji su imali petice, ali nisu živjeli pod pritiskom da moraju imati sve petice. Naši sinovi su malo veći. Stariji je punoljetan, a mlađi je priča za sebe", dodao je.

Situacija u Zagrebu – kosturi iz ormara

"Sto posto će ga dočekati kosturi, ne iz ormara, nego ispred ormara. Kandidirao se, pobijedio, to mu je čakra. Novca ima puno, velik je prirez, ja bih ga malo smanjio. S tim novcem čuda se mogu napraviti, ali i horor", kazao je Milanović.

Proslava Oluje

"Pa jesam li ja inzistirao, ja sam to spomenuo. Medved? On je trbuhozborac predsjednika Vlade. To je moj stav godinama, ali nevjerojatno koliko branitelja to misli. Moj prijedlog, nije to neka posebna ideja, potpuno je očita. Sva sreća da je sada u Kninu jedna sposobna osoba na čelu županije, on je razlog zašto ću otići, a ne Medved, to su ljudi koji su čekali da budu Plenkovićevi trbuhozborci", kazao je.

"Imamo Plenkovića koji je bio bjegunac", dodao je.

"Kad mi Plenković ili Medved, prije svega Plenković, privilegirano čedo, kaže da je vratio dignitet braniteljima... Što? Zar oni to nisu imali za vrijeme Kosor, Freda Matića... Imamo predsjednika Vlade koji ima manjka obraza i vojnicima kaže da im je njegova Vlada vratila dostojanstvo. Čime, time da im stalno govori da im je dao mrvice. Plenković nikome ništa nije dao, samo je uzeo", dodao je.

"Vlada je organizator VRO Oluja i to ne znači da je itko obavezan doći na nešto što Vlada organizira. Ima nas još koji znaju što je Knin. Medved možda zna, a ti, Plenkoviću, nemaš pojma", rekao je Milanović.

Plenkovićev pad 2016. u Kninu

Predsjednik Republike ponovno je istaknuo i da je Plenković u Kninu prvi put bio 2016. godine, "kad je instaliran za predsjednika HDZ-a" te da se tada "skljokao na plus 35", a na primjedbu i pitanje novinara je li u redu isticati u prvi plan to što je nekome pozlilo, Milanović je odgovorio potvrdno, objasnivši to riječima - "zato što se predstavlja kao sportaš".

"To je naprosto cijena koju plaćaš za javno djelovanje. Da, moram ti se narugati. Dakle, došao je tamo kao licemjer i kao manipulator. Pravio se da ne vidi ono što se tamo događalo, došao je po glasove, prvi put u životu. Ja to kao političar gledam, analiziram i tome se rugam, to je po meni za ruganje", objasnio je.

Novinari su ga tada podsjetili i na njegov pad pri skoku s vojnog transportera, a Milanović je rekao kako je i to "za rugati se, naravno, i za objektivno razmotriti" jer je, kaže, tada imao 47 godina, skočio na čisti beton i nije se dočekao kao olimpijski prvak u gimnastici.

"To je smiješno. Mislim, smiješna je uopće ideja da skačem. Al' to da se ovaj skljokao - da. Da, se ne predstavlja kao sportaš i hakler rekao bih – 'gle, čovjek ima anemiju', a nema, jer se lažno predstavlja. Dakle, imao je lažnu dijagnozu za JNA. To su mu sredili preko veze", dodao je Milanović. To je taj problem, neki ljudi misle da je Hrvatska povijest počela s njima, 2016. godine. "I počela je, s njegovim skljokavanjem", rekao je, među inim, Milanović.

"Ako hoćeš moje poštovanje, predstavljaj se i ponašaj se kao pristojan čovjek, a ako se ponašaš kao silnik, a običan si skorojević, tako ću te i tretirati i rugati ti se, dok ne vidim da si stvarno nešto nije dobro", poručio je Milanović.

Očekujem potvrdu presude Mladiću

Petočlano Žalbeno vijeće MICT-a (Mehanizam za međunarodne kaznene sudove (MICT) sutra će izreći pravomoćnu presudu ratnom zapovjedniku vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću, kojeg je prvostupanjsko vijeće osudilo za ratne zločine na doživotni zatvor, a Milanović je rekao kako očekuje da će ta presuda biti potvrđena

"Jer, to je nešto što je 'prima facie' jasno, da je čovjek kriv", rekao je predsjednik Republike.

"Nije on osuđen kao (Ante) Gotovina i naši generali, nakon šest godina tumaranja i pomutnje Haaškog tribunala… pa to propadne na sudu.. Bez obzira što je (Žarko) Puhovski svjedočio u korist Tužiteljstva, ali sud nije prihvatio to svjedočenje. Bilo je i takvih junaka u Hrvatskoj koji su htjeli upropastiti hrvatsku državu, ne Gotovinu ili (Mladena) Markača", dodao je Milanović.

Za Mladića je rekao i da je "jedan psihopat koji se na kraju ponio kao 'strina'" te da se na sudu nije ponaša vojnički, nego "kao baba".