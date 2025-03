Milanović kasnio u Crnu Goru zbog aviona s kojim je otišao Plenković: 'Žao mi je, svi ćemo morati živjeti s time'

Zbog svečanog otvorenja radova na Osnovnoj školi Cavtat, u Cavtatu, tamo je došao i premijer Andrej Plenković koji se obratio novinarima. - Čak 70 posto djece pohađa škole strukovnog obrazovanja. Položit ćemo kamen temeljac za školu u Cavtatu, obnavlja se škola u Mokošici, na području županije sagrađeno je 12 vrtića, sve ovo predstavlja investicijski ciklus bez presedana - rekao je pa se osvrnuo na putovanje predsjednika Zorana Milanovića u Crnu Goru. Naime, iz Ureda predsjednika stiglo je priopćenje da je početak službenog posjeta Crnoj Gori pomaknut zbog toga što službeni zrakoplov nije mogao poletjeti iz Zagreba u predviđeno i ranije dogovoreno vrijeme jer ga je koristio predsjednik Vlade RH Andrej Plenković za svoje putovanje u Dubrovnik.

VEZANI ČLANCI:

- Žao mi je da se to dogodilo. Bili su loši uvjeti, imali smo veliku sjednicu Vlade i veliki interes medija za novi paket mjera Vlade. Ovakvo nevrijeme je uzrokovalo kašnjenje. Ja kao diplomat vjerujem da će posjet proći dobro, svi ćemo morati živjeti s time. Činjenica da je nevrijeme izazvalo kašnjenje ne znači da posjet neće biti kvalitetan, makar trajao samo pola sata. Hvala posadi Vladinog aviona koja obavlja sve zadaće - poručio je Andrej Plenković.

Plenković je dobio pitanje i o brodicama hitne medicinske pomoći. Naime, 26-godišnji mladić preminuo je tijekom vikenda u Općoj bolnici Dubrovnik nakon što je prevezen s Lastova trajektom “Marko Polo” iz lastovske luke Ubli do Vela Luke na Korčuli. Odatle je prebačen do Orebića pa do dubrovačke bolnice, no liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Ljudi su zbog svega ogorčeni pa je Plenković dobio pitanje zašto brodice hitne medicinske pomoći nisu na otoku nego u Dubrovniku? - Žao mi je. Sućut njegovim najbližima. Što se tiče vremenskih uvjeta koji su bili tu noć, imali smo orkansko jugo po kojem nije mogao doći brod, a kamoli helikopter. Napravljeni su maksimalni napori. Očito je bila akutna situacija koju nije uspio proživjeti. Podsjetio bih sve da brodice do naše Vlade nisu postojale, one su raspoređene diljem obale. Razumijem ogorčenost zbog ovog nesretnog slučaja, razmotrit ćemo situaciju i vidjeti gdje bi bilo bolje postaviti brodicu za transport s otoka prema kopnu.

>>FOTO Ljudi se i dalje zafrkavaju na račun izbora. Ovo su najbolje šale s društvenih mreža>>