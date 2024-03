Milanović je danas poštedio samo jednog HDZ-ovca: 'On nije gangster, za razliku od drugih'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u ponedjeljak je vrlo oštro komentirao Ustavni sud, koji je ranije danas u dokumentu nazvanom "upozorenje" ocijenio da Milanović ne može biti službeni kandidat na parlamentarnim izborima niti biti na listi neke stranke. Dotaknuo se pritom predsjednik i Hrvatske demokratske zajednice te je pozvao građane da se na izborima ujedine protiv HDZ-a i "bande Andreja Turudića", glasali oni za SDP-ovu listu, za Možemo!, za Domovinski pokret ili za Most.

Međutim, jednog HDZ-ovca odlučio je, uvjetno rečeno, poštedjeti. Riječ je o predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, s kojim je Milanović obiteljski povezan. Naime, Jandroković je oženio Milanovićevu sestričnu Sonju, rođenu Matasić, a njen otac Ante brat je Milanovićeve majke Marije i Zoranov ujak.

A kako je to Milanović poštedio Jandrokovića? Govoreći o tome zašto neće dati ostavku na mjesto predsjednika države, spomenuo je Jandrokovića, koji bi ga u tom slučaju naslijedio na toj poziciji. Kazao je pritom da za njega, Jandrokovića, ne misli da je "gangster", kako je u ponedjeljak u više navrata nazvao suce Ustavnog suda, ali i HDZ-ovce općenite.

"Kada bih dao ostavku, time bih predao vlast Jandrokoviću. Ne mislim da je on gangster jer nije, za razliku od ovih, ali to predajem HDZ-u. Što je sljedeće? Da na minutu predam kontrolu nad vojskom i tajnim službama toj zločinačkoj organizaciji, vidjeli smo kako to funkcionira... Tko garantira da Jandroković neće odmah dati ostavku? Jer postajući predsjednik Republike Hrvatske, to su danas ovi glupani rekli, ne može biti na listi. Jandroković nije budala, on će puno radije biti na listi nego biti pro forma predsjednik Republike. Tko će onda biti? Ulazimo u krizu… Hoće li onda Reiner biti, tko će to odlučiti? Ustav o tome ne govori", govorio je Milanović.

