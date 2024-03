Plenković: Ovo što je pokušao Milanović je mali državni udar, HDZ nije mogao zamisliti bolji scenarij

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u ponedjeljak, 18. ožujka, na svečanom otvorenju Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Sisku, priopćeno je iz Vladine Službe za odnose s javnošću. Nakon svečanosti, na kojoj je predviđeno prigodno obraćanje predsjednika Vlade, slijedi obilazak obnovljenog Doma zdravlja.

U Sisku Plenković daje i izjave za medije, a tekstualni prijenos Plenkovićeva obraćanja možete pratiti na portalu Večernjeg lista. Ondje je premijer, među ostalim, komentirao odluku Ustavnog suda, koji je ranije u ponedjeljak zaključio da Zoran Milanović ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne političke stranke dok obavlja dužnosti predsjednika Republike Hrvatske.

"Odluka Ustavnog suda je očekivana", kratko je poručio Plenković. "Mislim da je predsjednik Ustavnog suda bio sasvim jasan. Tu se izašlo iz ustavnih okvira predsjednika i kršio se sam Ustav, ne vidim što je drugo mogao reći Ustavni sud. Ovo što je radio Milanović je pokušaj mini državnog udara, zlorabljenje institucija. SDP je u ovih desetak dana, otkako je HDZ donio odluku o raspuštanju Hrvatskog sabora i otkrila nositelje liste, promijenili toliko priča da valjda toliko ploča nema više na raznim nosačima zvuka", dodao je, nazvavši pritom Peđu Grbina "bivšim predsjednikom SDP-a".

"Ovo je jedan potpuni kaos, obezglavljenost. Nemaju nikakve supstance. Cijeli ovaj narativ je potpuna šuplja priča, oni imaju nekakav poremećaj ili ozbiljan problem. Da smo sanjali takav scenarij, ne bismo ga mogli učiniti boljim. Oni su stavili u fokus Milanovića, s najgorom vladom u povijesti Hrvatske, njega koji kao predsjednik nije učinio ništa... U odnosu na ovo što mi činimo sve ove godine, a to je osam vrlo zahtjevnih godina. Kada vidimo što se sve događalo prethodnih godina, nama stvarno treba neki spas, ali ne spas od HDZ-a, nego od ovog državnog udara", kazuje Plenković.

Komentirao je Plenković i najnoviji rejting stranaka. "Imate ozbiljne ljude koji se bave anketama. Ta televizija o kojoj je riječ i inače provodi terenske ankete. Da su pustili njih, vjerojatno bi se pokazalo nešto drugo. Ovako su išli na brzinu nešto telefonirati i dobili su to što jesu, to se u načelu ne smatra ozbiljnim", kazao je premijer. "Mi smo u Hrvatskoj na terenu svaki dan osam godina, nema kraja koji nismo obišli i za čiji razvoj nismo dali ogroman doprinos. Nema onih kojima je pomoć bila potrebna, a da nismo pomogli... Naš doprinos Hrvatskoj u odnosu na ovo ludovanje je takav da je to već smiješno", dodao je.

Poručio je da se HDZ uopće ne obazire na Milanovića i SDP-a. "Da vi sada nas ne pitate za ovo što oni rade... Jedino što dobivamo ovim performansom je jedna zaista bizarna slika Hrvatske. Zovu i pitaju što se to događa. Mi nismo takvi, mi se ne bavimo cirkusom. Mi se rano dižemo i za Hrvatsku radimo svaki dan. Meni, iskreno, s njima djeluje kao da s njima nešto ozbiljno nije u redu. Neka njihovi partneri uzmu distancu i pitaju se žele li biti dio ovog cirkusa. Ja obilazim Hrvatsku stalno i ne može mi taj mali šušur od 100-tinjak ljudi zamijeniti Hrvatsku. Realna slika Hrvatske nije ovo. Realna slika Hrvatske je da hoće veće plaće, mirovine, a sigurno ne ovakav kaos, difamiranje ljudi, Ustavnog suca, stručnjake ustavnog prava... Pa, ljudi moji, što je ovo? Ovo je toliko srozavanje hrvatske političke kulture da mi to nismo doživjeli", kazuje.

"Ima jedna stvar koja je u potpuno razotkrila ovo što Milanović radi. U nekom od nastupa rekao je da sam ja prije nekog vremena rekao 'da se na normalan način komunicira s normalnim ljudima. To sam rekao jer svi koji su zadnji put bili na našem zadnjem službenom susretu, to je bio točno kraj 2021. godine. Bilo je to u Vladi. Žao mi je što tad da nismo te tajne sastanke, nedostupne javnosti, sastanke održali pred kamerama. Da su ljudi to vidjeli, onda bi svi ovi koji su ushićeni polukandidatom, a zapravo primitivnim divljakom koji srozava kulturu Hrvatske, vjerujte mi nitko se ne bi osvrnuo na njega", rekao je.

Osvrnuo se i na Tomislava Karamarka, bivšeg šefa HDZ-a koji se nedavno pojavio na skupu stranke u dvorani Lisinski. "Znate da kao predsjednik HDZ-a ne izbacujem članove i članice. Imali smo jednu jedinu iznimku kad je g. Milinović došao u jogurt revoluciju pred HDZ, gdje smo ostali zatečeni i tu nismo imali izbora da vam netko doći autobusima na stranku. Inače se on meni javi, čestita, kao da smo najbolji prijatelji. To da smo na Sabor HDZ-a pozvali bivšeg predsjednika stranke, to je normalno, bio je pozvan i ranije. To nije nikakav signal, nego normalno ponašanje", poručio je Plenković, zaključivši da će "HDZ u Saboru imati većinu".

VEZANI ČLANCI:

Da podsjetimo, predsjednik Milanović u petak je iznenadio naciju objavom da će se kao nestranački i nezavisni kandidat pridružiti SDP-u na parlamentarnim izborima kao kandidat za premijera. U ponedjeljak se, pak, oglasio Ustavni sud, koji je donio upozorenje Milanoviću: Ako želi sudjelovati na parlamentarnim izborima, mora dati ostavku na mjestu predsjednika.

Sud je upozorio Zorana Milanovića i SDP da prestanu s aktivnostima koje nisu u skladu s Ustavom te da ne smiju isticati Milanovića za kandidata. Šef Ustavnog suda Miroslav Šeparović rekao je da je za ovo upozorenje bilo devet sudaca, dok su dva bila protiv –Andrej Abramović i Ingrid Antičević Marinović. Odluku je na Facebooku naknadno komentirao sam Milanović. "Rijeke pravde dolaze", kratko je napisao. Kasnije je u Veloj Luci dao izjavu za medije, a što je sve poručio, možete pročitati OVDJE.

GALERIJA Milanovićev život u fotografijama - od malih do političke karijere