Plenković oštro po Milanoviću: Čovjek je patološki lažljivac. On je manipulator, proruski nastrojen, ne znam je li njihov agent

Predsjednik Zoran Milanović u Zadru je izjavio da nije inicijator pisma u kojem generali traže pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Žestoko se obrušio na HDZ i Andreja Plenkovića optuživši ih da su oni vezani za Udbu. Milanović je Plenkovića nazvao udbaškim nasljednikom te je poručio da Hrvatsku vodi banda.

Premijer Andrej Plenković nakon burne sjednice Sabora odgovarao je na pitanja novinara te također žestoko odgovorio Milanoviću na njegove izjave.

"Ja ću se osvrnuti na ovu izjavu koju je imao karijes s Pantovčaka. Imao je brutalne napade na HDZ, da je moj otac udbaš. Kazao je da smo mi lopovi, da sam ja udbaški gojenac, onda je lagao da sam je nešto govorio o generalima. Pokazao je nervozu, primitivizam, divljaštvo, nama je to sve poznato, ali postoji trenutak kada ta nervoza izlazi na čistac. Mi se niti s njim ne namjeravamo sastati fizički. On očito ima puno razloga za nervozu, neka se očituje, a mi ćemo raditi za građane, a on neka svoje frustracije rješava s nekim tko mu može pomoć, a siguran sam da mu je pomoć potrebna", kazao je Plenković.

"On je danas rekao da sam ja za generale rekao da su ‘retardirani’. Čovjek je patološki lažljivac. On je manipulator, proruski nastrojen, ne znam je li njihov agent ili ne. Mi smo se morali crvenjeti zbog njega. Šteta koju nam je počinio u vanjskopolitičkom pogledu zadnja dva mjeseca je zastrašujuća To nisu bila samo kolutanja očima, već ozbiljna zabrinutost za zdravlje", dodao je.

"Niti jedan ministar dok je ove Vlade neće s njim više ići na put, neće organizirati nikakve zajedničke sastanke, konferencije. Bojkotirat ćemo ga u svakom smislu", kazao je premijer.

