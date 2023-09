Milaković i ostali sumnjiče se za prodaju više stotina kilograma marihuane i drugih droga

Na temelju dokaza prikupljenih tijekom istrage otvorene 21. 3. 2022., te na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i rezultata imovinskih izvida Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, USKOK je donio rješenje o proširenju istrage protiv 20 okrivljenika zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene prodaje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Osnovano se sumnja da su Viktor Milaković i Darko Jandrić, u razdoblju od 1. lipnja 2019. do sredine ožujka 2021., na području Zagreba i drugih mjesta u Hrvatskoj, u cilju ostvarenja značajne nepripadne materijalne dobiti kontinuiranom kupovinom i daljnjom prodajom većih količina droge, povezali u zajedničko djelovanje Lea Zdenjaka do Gorana Štimca., Vjerana Krvavicu do IX. okr. i druge zasad nepoznate osobe radi nabavke, prijevoza, prijenosa i preprodaje marihuane, kokaina, amfetamina i MDMA, stoji u priopćenju USKOK-a.

Od zasad neutvrđenih osoba koje ilegalno proizvode i krijumčare drogu, Viktor Milaković i Darko Jandrić su kupovali veće količine marihuane, kokaina, amfetamina i MDMA radi daljnje preprodaje. Potom su pronalazili osobe zainteresirane za kupnju, s kojima su dogovarali vrstu, količinu i cijenu pojedine droge. Prema uputama Viktora Milakovića, jednako je postupao i Leo Zdenjak, a Jan Andabak po uputama Darka Jandrića pri čemu su Leo Zdenjak i Jan Andabak nakon dogovora kupcima isporučivali drogu.

Radi prijevoza i isporuke droge kupcima, Viktor Milaković i Darko Jandrić su angažirali i Gorana Štimca, Vjerana Krvavicu i VIII. okrivljenog te druge zasad neutvrđene osobe koje su po njihovim nalozima i uputama u više navrata preuzimale drogu i isporučivali je kupcima. Dio tako nabavljene drogu su isporučivali i IX. okrivljenom koji ju je, sukladno uputama i nalozima Viktora Milakovića i Darka Jandrića, pohranjivao i čuvao na adresi u Zagrebu, gdje ju je prepakirao i pripremao radi isporuke dogovorenim kupcima.

Po nalozima istih okrivljenika jednako je postupao i Vjeran Krvavica koji je drogu spremao u garažu na Ravnicama. Među kupcima droge bili su i Goran Štimac, Damir Medarić, Mario Gavrić, koji je XVIII okrivljeni, te ostatak od IX. do XIX. okrivljenog dok je XX. okrivljeni u jednom navratu sudjelovao u radnjama prilikom nabave droge. Na opisani način okrivljenici su na ilegalnom narkotržištu nabavili najmanje 761,5 kilograma marihuane, 15 kilograma amfetamina, 9,1 kilogram kokaina i 3000 tableta droge MDMA, od čega su prodali najmanje 554 kilograma marihuane, osam kilograma kokaina, osam kilograma amfetamina i tisuću tableta MDMA.

Tako su pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 592.994,65 eura, koju su podijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju. USKOK je istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv sedmorice okrivljenika. Četvorica okrivljenika od ranije se nalaze u istražnom zatvoru, jedan se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, dok za preostale okrivljenike nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke za podnošenje takvog prijedloga.

