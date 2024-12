Mijić: 'Bulj je imao ceduljicu na dlanu, a trebao bi je Kartelo', Mamić: 'Vanjska politka se kod nas odvija na ulici'

Nakon što su se u studiju Večernjeg TV-a sučelili predsjednički kandidati: Miro Bulj, Tomislav Jonjić, Branka Lozo, Marija Selak Raspudić i Niko Tokić Kartelo, s komunikacijskim stručnjacima smo prokomentirali njihove nastupe. U emisiji koju je vodila naša novinarka Lana Kovačević gosti su bili Ankica Mamić i Mate Mijić koji su dali svoje mišljenje o tome tko je od ovog sučeljavanja profitirao. - Šteta da je izostala gospođa Kekin. Znali smo da neće biti Milanovića i Primorca, ali Kekin je nedostajala zbog ravnoteže jer je ona više lijevo. Ovo je u studiju bio centar i desno. Birači nisu dobili punu prezentaciju predsjedničkih kandidata. Mislim da je svako sučeljavanje dobro i korisno za razvoj demokracije i političku pismenost - kaže gospođa Mamić, dok njen kolega Mijić dodaje: - Imali smo kandidate od centra pa desno, a svi bi oni mogli biti jedan kandidat, premale su razlike. Razlike su naravno u profilu, komunikaciji, obrazovanju..., ali po stavovima nema puno razlike. Oni su jedna kandidat koji najbolje reprezentira Anušićev HDZ. Bazen birača je velik, a razlike male. U ostatku svijeta imate ljude koji su protiv EU, NATO-a, koji su proruski orijentirani, tu nije bilo. Za nas je dobro da se desnica drži određenog okvira, ali teško se istaknuti kada prezentirate iste stvari, male su razlike da bismo mogli reći da se netko iskače.

Komentirali su u debati i jesu li birači dobili neku novu poruku?

- Rekla bih da je grupa svjetonazorski blizu, ali imali smo dvoje iskusnih političara kao što su Miro Bulj i Marija Selak Raspudić. Oni su dobro poznati hrvatskoj javnosti. Opet, imali smo i tri kandidata koji su nešto novo. Niko Tokić Kartelo je gospodarstvenik koji je postao viralan zbog plakanja, ali sadržajno ne poznaje dovoljno ustavni okvir u kojem bi trebao djelovati. Vidjeli smo gospođu Lozo, onda trči za DOMiNO. Ona ni ne očekuje da bude ozbiljan kandidat. Jonjić je podsjećao da ga mediji ne prate, da je u blokadi, dok se za Selak Raspudić vidi da vješto barata temama, dobro se snalazi, čak je i prepripremljena. No, ono što može biti pouka je da nisu političari nužno najlošiji - kaže Ankica Mamić, a Mijić dodaje: - Jonjić kao odvjetnik ima dobar pregled pravno-političkog sustava, to se vidi. On je netko koga treba ozbiljno sagledati, unatoč tome što ga nema u medijima. Ono što bih volio je vidjeti Milanovića kada gleda svog protukandidata da plaće i kaže mami da je uspio. To bi bilo zanimljivo.

Bilo je riječi i o referendumima...

- Bulj bi o svemu referendum, osim o abortusu. To je zanimljivo, kaže Mijić.

Sučeljavanje je počelo pitanjem o odnosu 'dva brda'.

- To je važno biračima. To je tema koja je obilježila mandat Milanovića i početak Plenkovića. Kada razgovarate s ljudima, zabrinuti su zbog tog nedostatka suradnje. Hrvatski građani zazivaju stabilnost institucija. Ako pogledamo trenutačni rejting, izvjesno je da će Milanović nastaviti mandat na Pantovčaku. Kada s ljudima pričate, oni kažu da će se oni i dalje svađati. Zanima ih dignitet, a ne tko obnavlja dužnost. To je važno pitanje - smatra gospođa Mamić.

Govorilo se i o sukobu nadležnosti institucija.

- Dvije su ključne poruke - treba prestati svađa, a opet jedna stranka ne smije imati sve sustave moći. Birači su zabrinutiji da jedan vlada, nego da se svađaju. Jonjićev odgovor je rekao da je svjestan da će biti razlaza, ali se mora rješavati. Selak Raspudić je na komunikacijsku razinu stavila naglasak, a to nadmudrivanje ružnim riječima truje javni prostor. Jonjić je kao odvjetnik svjestan pravnog sustava i DORH-a, ali dao bi prednost nacionalnoj instituciji. Selak Raspudić poentirala je da ljudi nemaju povjerenja, kaže Mijić. Mamić je na to dodala:

- Hrvati nemaju povjerenje u institucije, više vjeruju EPPO-o, europskim institucijama, nego domaćima. Zalažu se stoga kandidati za jačanja institucija. To je proces na kojem nitko ne radi, ni obnašatelji funkcija. Ne vidimo nikakve kampanje koje bi radile na podizanju reputacije hrvatskih institucija. Mi smo mlada država, ali morali bismo raditi kao društvo.

U debati su se dotaknuli i tema ilegalne migracije te zaštita granica.

- Kod Kartela se vidi da mu zakon nije jača strana. No, da je Kekin tu bila imala bi humanitarnu dimenziju, a sada su svi pričali o zaštiti i sigurnosti granica. Mi kada govorimo o migracijama, to su tisuće ljudi koji ostaju u Hrvatskoj. Imamo više desetaka tisuća stranaca legalno u državi, to je drugi problem, onaj očuvanja hrvatske kulture. Nisu se kandidati bavili time, oni su se bavili tehničkim pitanjima. Sveli su sve samo na tehnikaliju kako štiti granicu, kaže naš sugovornik.

Kada je riječ o vanjskoj politici, postavilo se pitanje o tome koliko kandidati iniciraju takvu tematiku.

- Nismo čuli ništa iznenađujuće. To je pitanje koje je u javnom prostoru marginalizirano. Ono što je po meni pitanje svih pitanja je odnos predsjednika i premijera. Taj odnos rješava se na zatvorenim sastancima i nađe se neka zajednička vanjska politika. Hrvatska prema van izgleda kao da vodi nekoliko vanjskih politika, smatra komunikacijska stručnjakinja pa dodaje: - Kod nas se vanjska politika odvija na ulici, ako to kažem to je možda i kompliment. Kako ćete voditi rasprave o SAD-u ako nismo definirali nultu točku, koji je hrvatski interes i onda idemo u Europsku uniju, tamo tražimo saveznike za politike koje mi zagovaramo pa tek onda dalje.

Mate Mijić pak smatra da je "štetno da je samo Plenković jedini svjestan da je Hrvatska članica Europske unije. Kod ovih kandidata to nismo vidjeli. Svi su pričali kako se treba približavati SAD-u. Nismo čuli o Iraku, Kini, Tajvanu. Nema tu ni Srbije ni BiH jer s njima imamo niz otvorenih pitanja, kaže naš stručnjak pa komentira kako su baratali s temom veleposlanika.

- Vidljivo je da u bitnim središtima nemamo veleposlanika. Neki ne znaju bi li se vratili ili ne, izgubljeni su po bijelom svijetu. To se bira po osobnom nahođenju i kako ih voda odnese. Preduvjet za bilo što je da se dogovorimo, moraju svi biti imenovani, voljeli se mi ili ne. Gospođa Mamić je pak sljedećeg stajališta: - Moramo se dogovoriti. Možda je rješenje potpuna depersonalizacija. Sviđa li mi se netko ili ne. Tako institucije postaju problem jer osobne ambicije uništavaju viziju koju bi država trebala imati. Moraju se dogovoriti i tražiti ljude koji odgovaraju tom profilu i nema razloga za taj animozitet. Kako su ustavne suce podijelili, pola, pola. Gdje ima volje ima i načina. Bojim se da volje nedostaje, a personalna pitanja su važnija od kredibiliteta države.

Za kraj smo se dotaknuli i detalja koji su obilježili sučeljavanje, ali i dali smo neke savjete.

- Primijetili smo ceduljicu na dlanu Mire Bulja,. Je li to šalabahter ili popis od supruge za Božić, ne znamo. No, cijenim snalažljivost. Kartelo bi si trebao napisati na ruku da ne spominje da je plakao pred kamerama i da ne spominje da bi država trebala osnivati tajne institucije za zbrinjavanje tek rođene djece, kaže Mate pa daje savjet da se preporučuje konzervativnija odjeća pred kamerama.

