Micanje Tramišak, bez ikakvih dodatnih poteza, značilo bi otvoreni rat u HDZ-u

Kada neki premijer javno da do znanja kako ne vjeruje u tvrdnje nekog svog ministra, to u pravilu znači da su tom ministru dani u vladi odbrojeni. A upravo to događa se posljednjih dana u slučaju ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Nataše Tramišak. Uzvraćajući na medijske napise o prijetnjama koje ministrica prima zbog funkcije koju obnaša, a o kojima nije izvijestila svog šefa, premijer Andrej Plenković pred kamerama je otkrio da je razgovarao s ministricom, ali kako mu obrazloženja koja mu je Tramišak ponudila “baš i nisu jasna”.



Očito je, dakle, da između premijera i ministrice ne postoji razina povjerenja nužna za normalno funkcioniranje Vlade pa se nameće zaključak da Tramišak ne može još dugo računati na svoju poziciju u Plenkovićevoj ekipi. U normalnim okolnostima, smjena ministrice uslijedila bi vrlo brzo.