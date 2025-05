Merzove izjave odjeknule su u Kremlju, sljedeći potez mogao bi biti još značajniji

Njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak je izjavio da su zapadne sile ukinule ograničenja dometa oružja isporučenog Ukrajini, dopuštajući Kijevu napade na vojne ciljeve duboko unutar Rusije. - Više nema ograničenja dometa oružja isporučenog Ukrajini. Ni od Britanaca, ni od Francuza, ni od nas, ni od Amerikanaca. To znači da se Ukrajina sada može i braniti, na primjer napadom na vojne položaje u Rusiji. To nije mogla činiti uopće do prije nekog vremena. Uz vrlo malo iznimaka, nije to činila ni u posljednje vrijeme. Ali sada to može raditi, rekao je Merz na Europskom forumu WDR-a u Berlinu.

Rečenica možda jest konstatacija ali je svakako treba gledati u kontekstu nedavnog Merzova istupa u kojem je rekao kako Njemačka ipak neće slati rakete dugog dometa Taurus u Ukrajinu, iako je to sam obećavao u predizbornoj kampanji. Dakle, ovakve izjave mogle bi se tumačiti kao moguća najava da će Merz ponovo promijeniti svoju odluku i ipak poslati Tauruse u Ukrajinu. Iako je jedan njemački vladin dužnosnik rekao za Reuters kako se zapravo ne radi o nečemu novome, ova vlada nikada nije odredila ograničenje dometa. Te rakete imaju domet veći od 500 kilometara i snažne bojeve glave, pa bi omogućile Kijevu da s visokom preciznošću remeti ruske opskrbne kanale duboko iza linija bojišnice. Ukrajina je dugo tražila taj sustav, a predsjednik Volodimir Zelenski izražavao je "više od nade" da će Merzova vlada isporučiti Tauruse. Do sada je ipak sve ostajalo na obećanju da će Njemačka "učiniti sve" da vojno podrži Ukrajinu.

Njemački je kancelar također unio promjenu i u pogledu transparentnosti: Buduće isporuke oružja uglavnom će se držati u tajnosti, u nastojanju da Moskva ostane u neznanju o tome što Ukrajina prima. Sve to bi bila očekivana promjena njemačke politike nakon silaska s vlasti Olafa Scholza. Krajnje je vrijeme, jer Francuska i Velika Britanija već su isporučile krstareće rakete dugog dometa SCALP/Storm Shadow koje su sličnih karakteristika kao Taurusi, a SAD su ublažile ograničenja na korištenje američkog oružja Ukrajini kada su u upotrebi u blizini granice s Rusijom. Neki je učinak Merz već postigao, jer su ove izjave jako odjeknule Kremljem. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u ponedjeljak je rekao da bi svaka odluka europskih zemalja koja bi mogla dati Ukrajini poboljšane sposobnosti raketa dugog dometa bila opasan potez.

- Takve potencijalne odluke, ako su uopće donesene, apsolutno su suprotne našim težnjama za postizanjem političkog rješenja, rekao je Peskov. Sljedeći bi potez mogla biti također stavka iz koalicijskog ugovora nove njemačke vlade a to je da se zamrznuta ruska financijska i druge sredstva daju Ukrajini kako bi se mogla naoružavati. To bi bio možda i trenutak većeg značenja obzirom da su europski lideri daleko neskloniji takvom potezu nego slanju naoružanja u Ukrajinu, pa i kada se radi o raketama dugog dometa. Dapače, Thorsten Frei, šef ureda kancelara, rekao je u nedavnom intervjuu kako Europa mora početi razmatrati daleko teže sankcije protiv Rusije uključujući tu i potpunu zabranu ruskog plina i urana, kao i upravo korištenje zamrznutih ruskih sredstava. Na kraju, to je rekao i sam Merz. - Mi, šefovi država i vlada, slažemo se da sada moramo iscrpiti sve mogućnosti.Razgovaramo o daljnjim sankcijama u energetskom sektoru, u bankarskom sektoru, a također i o daljnjim koracima u vezi s imovinom i sankcijama protiv pojedinaca, rekao je Merz odbacivši tom prilikom i mogućnost da se popravi plinovod Sjeverni tok 2. Međutim, Merz je zadnjih dana dao još neke izjave gotovo iste težine, ali usmjerene prema drugim entitetima. Kritizirao je u ponedjeljak izraelske poteze u Gazi, rekavši da se opseg štete nanesene civilnom stanovništvu više ne može opravdavati borbom protiv terorizma Hamasa. - Kada se pređu granice, kada se stvarno krši međunarodno humanitarno pravo, onda i Njemačka i njemački kancelar moraju nešto reći o tome, rekao je Merz u televizijskom intervjuu. Njemačka je do sada čvrsto podržavala pravo Izraela na obranu od Hamasa nakon napada 7. listopada 2023. Jasno da se to tumačilo kao dužnost da podrži Izrael zbog vlastite uloge u Holokaustu u kojem je nestalo 6 milijuna Židova. To je, naprosto, bilo i očekivano. Ipak, njemački vladini dužnosnici sve su više naglašavali potrebu da se Izrael pridržava međunarodnog prava u svom odgovoru na napade Hamasa, ali su uglavnom izbjegavali izravne kritike izraelskih postupaka na palestinskim teritorijima.

- Izraelska vlada ne smije učiniti ništa što u nekom trenutku čak ni njezini najbolji prijatelji više nisu spremni prihvatiti. Što izraelska vojska sada radi u Pojasu Gaze, s kojim ciljem, iskreno govoreći, više ne razumijem, rekao je Merz. Rekao je kako planira ovaj tjedan nazvati izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kako bi mu rekao "da ne pretjeruje", iako je dodao da će Njemačka iz "povijesnih razloga" uvijek biti opreznija u svojim kritikama od nekih svojih europskih partnera. Usmjerio je Merz svoje riječi i prema sjevernoameričkom kontinentu. Zaprijetio je da će EU poduzeti mjere protiv velikih američkih tehnoloških tvrtki ako američki predsjednik Donald Trump pokuša nametnuti visoke carine na uvoz iz EU, kako je najavio krajem prošlog tjedna. Također na forumu WDR Europa u Berlinu, rekao je da Europa mora biti spremna braniti se u slučaju zaoštravanja trgovinskog sukoba. - Trenutno snažno štitimo američke tehnološke tvrtke - također i porezima. To se može promijeniti, ali ne želim eskalirati ovaj sukob. Želim ga riješiti zajedno, rekao je. Pri tome Merz očito zna kakvu kartu ima u rukama. Američka administracija na carine igra kako bi nadoknadila rupe u vlastitoj bilanci, novaca ima sve manje, Europa novaca ima ali i prostora za carinski kontraudar upravo na području digitalnih usluga gdje carina uopće nema. Ali, Merz je rekao kako Njemačka sigurno neće biti prva koja će tako nešto učiniti, već će čekati odluku Europske Komisije. Čini se kako je ipak odustao od ideje stvaranja dobrih odnosa s Donaldom Trumpom jer je on promijenio svoje poruke otkako je ušao u Bijelu kuću, kao i da Europa i SAD imaju različite pogleda na svjetsku trgovinu.

