Merzov CDU slavio na lokalnim izborima, ali AfD šokirao skokom podrške

Kršćansko-demokratska unija (CDU) njemačkog kancelara Friedricha Merza pobjednik je nedjeljnih lokalnih izbora u najmnogoljudnijoj njemačkoj saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni – Vestfaliji, dok je desno-populistička Alternativa za Njemačku (AfD) doživjela snažan rast.

Prema rezultatima na temelju prebrojanih glasova u 20 sati, CDU je osvojio 34,6 posto i time potvrdio svoju vodeću poziciju u ovoj saveznoj pokrajini. Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) je osvojila 21,9 posto glasova što je 2,4 posto manje nego na posljednjim izborima prije pet godina i najslabiji rezultat u ovoj saveznoj pokrajini koja je nekada slovila kao socijaldemokratska utvrda.

Desno-populistička Alternativa za Njemačku (AfD) je osvojila 16 posto i time utrostručila broj glasova u usporedbi s posljednjim lokalnim izborima. Stranka Zeleni je doživjela teške gubitke i osvojila 12,4 posto što je 7,6 posto manje nego prije pet godina. Stranka Ljevica je osvojila 5,1 posto.

Predstavnici CDU-a i SPD-a, koji na saveznoj razini tvore koalicijsku vladu na čelu s kancelarom Friedrichom Merzom, izrazili su zabrinutost zbog uspjeha AfD-a koji svoj uspjeh na saveznoj razini zahvaljuje uglavnom podršci na istoku zemlje.

„Uspjeh AfD-a nas mora natjerati na razmišljanje i ne dati nam da mirno spavamo. To se odnosi i na moju stranku koja je pobjednik izbora“, rekao je premijer Sjeverne Rajne – Vestfalije (CDU) Hendrik Wuest.

U gradovima Gelsenkirchenu i Duisburgu AfD-ovi kandidati za gradonačelnika ulaze u drugi krug izbora koji će se održati za dva tjedna. Lokalni izbori u Sjevernoj Rajni – Vestfaliji smatraju se prvim testom za novu vladu Friedricha Merza koja je dužnost preuzela početkom svibnja. Glavne predizborne teme izbora u ovoj saveznoj pokrajini bile su migracija, unutarnja sigurnost i gospodarska situacija.