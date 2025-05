Meksički mornarički brod udario u Brooklynski most: Ozlijeđeno 19, dvoje mrtvih

Meksički mornarički brod za obuku udario je u donji dio Brooklynskog mosta u New Yorku u subotu navečer, prema navodima policije i meksičke mornarice, javlja CNN. Prema informacijama njujorške policije, brod je udario u most oko 20:26 sati, a više osoba je zatražilo medicinsku pomoć. Gradonačelnik New Yorka Eric Adams izjavio je da je 19 osoba ozlijeđeno, četiri osobe zadobile su teže ozljede, a najmanje dvije osobe su poginule. Prema riječima policijskog dužnosnika za CNN, dvoje poginulih palo je s jednog od jarbola broda. Proglašeni su mrtvima nakon što su prevezeni u obližnju bolnicu.

Dužnosnik je također naveo da je brod u međuvremenu premješten na pristanište Pier 36 u New Yorku. Meksička mornarica priopćila je da je brod oštećen , što je privremeno spriječilo nastavak obuke,a dodali su kako mornaričke i lokalne vlasti trenutno procjenjuju stanje posade i opreme te pružaju potrebnu pomoć. Brod je vjerojatno imao „mehanički kvar“ koji je prouzročio gubitak upravljanja, priopćila je policija na konferenciji za medije. „Kapetan koji je upravljao brodom, pretpostavljamo, izgubio je pogon nad brodom,“ rekao je načelnik Wilson Aramboles iz Odjela za specijalne operacije njujorške policije. Aramboles je dodao kako je došlo do „određenih mehaničkih problema“ koji su „vjerojatno“ doveli do toga da je brod Cuauhtémoc udario u most. Du­­žnosnici su upozorili da su dostupne informacije preliminarne i podložne promjenama. Nacionalni odbor za sigurnost prometa provodi istragu o tome što se dogodilo. Brod Cuauhtémoc napuštao je New York i bio na putu prema Islandu kada je udario u donju konstrukciju mosta. Aramboles je rekao da se na jarbolima broda nalazilo nekoliko mornara koji su tom prilikom ozlijeđeni.

Videozapisi koji su objavljeni na društvenim mrežama prikazuju trenutak kada je jarbol broda meksičke mornarice udario u donji dio Brooklynskog mosta u New Yorku u subotu navečer. Na snimkama se vidi brod, ukrašen bijelim svjetlima i s velikom meksičkom zastavom, kako plovi prema rubu Brooklyn Bridge Parka, kada jarbol udara u most, lomeći se na nekoliko dijelova koji padaju na palubu ispod. Članovi posade broda Cuauhtémoc vide se kako se drže za jarbol nakon što je došlo do udara. Na obali, prolaznici se mogu čuti kako vrište, a neki od njih bježe s mjesta nesreće. Izgleda da most nije pretrpio nikakva oštećenja.