Maturalno putovanje: Majka iz Makarske morala je ići u Prag po pijanog sina

Maturalno putovanje u Prag jednom srednjoškolcu iz Makarske nije završilo onako kako je očekivao. Umjesto da ga roditelji dočekaju u Makarskoj njegova je majka morala 'potegnuti' sve do Praga kako bi došla po njega.

Do ovoga je došlo zbog ponašanja mladića koji se opio te je zbog toga nastavnica nazvala majku kako bi sina vratila u Makarsku, piše Slobodna Dalmacija.

Ovakvu situaciju ne pamte ni u srednjoj školi ni u agenciji 'Eridan' koja godinama organizira maturalna putovanja.

– Postupilo se sukladno Pravilniku o izvanučioničkoj nastavi, kojim je reguliran protokol. Nastavnici su postupili po pravilniku i to je sve što imam za reći – kazao je za Slobodnu Dalmaciju ravnatelj Srednje strukovne škole Momir Sumić.

Mihaela Pear, voditeljica ekskurzije, prokomentirala je kako se odradilo sve što se trebalo i moglo sukladno zakonu.

Situaciju je kratko prokomentirala i profesorica Nada Šimić, razrednica učenika.

– Voditeljici ekskurzije predložila sam da pričeka do jutra dok se učenik otrijezni, no ona je to odbila jer je smatrala da je takav postupak ujedno i upozorenje učenicima. Više o tome ne mogu vam reći - izjavila je za Slobodnu Dalmaciju.

Pogledajte i video: Starac se obračunao s pljačkašima