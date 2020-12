Mate Kapović: Radnička fronta ima navalu novih članova kakvu dugo nisam vidio

Mate Kapović iz Radničke stranke pohvalio se na Facebooku kako stranka ima navalu novih članova, no i da bi volio da je to u drugačijim okolnostima. Podsjećamo, Radnička fronta izašla je iz Zeleno-lijeve koalicije zbog neslaganja sa strankom Možemo! oko lokalnih izbora koji će se održati iduće godine u svibnju.

- Ja ću samo ovdje reć da RF ima navalu novih članova kakvu već dugo nisam vidio. Volio bih da je to u drugačijim okolnostima, ali eto... - stoji u statusu Mate Kapovića.

Kapović je ranije komentirao kako je njemu zasmetalo što stranka Možemo traži podršku SDP-a na lokalnim izborima u Zagrebu.

VIDEO: Mate Kapović o raspadu Zeleno-lijeve koalicije, snimio: Davor Batis

– Nisam ništa izmišljao, rekao sam samo ono što se dogodilo. Ja sam isto sklon pomirbi, sve što sam ja ikad govorio, to nisu bili nikakvi ultimatumi, to su bila očajnička nastojanja da se koalicija održi u interesu ideja za koje smo mislili da se svi zalažemo i u interesu ljevice u cijeloj Hrvatskoj, zajedničkog nastupa da se uspije nešto promijeniti ne samo u Zagrebu nego i u drugim gradovima, Rijeci, Puli itd – rekao je i nastavio: – Apsolutno se nije radilo ni o kakvim ultimatumima nego nastojanjima da se koalicija održi, mi smo to cijelo vrijeme govorili i još uvijek smo na tome da treba surađivati. Ali ne može se surađivati kad neki gledaju samo svoje uske stranačke interese koji će štetiti cijeloj političkoj opciji

Njemu je bilo posve logično kako je potpuno prirodno da Katarina Peović bude kandidatkinja koalicije za gradonačelnicu Rijeke, baš i kao što mu je bilo logično da Tomašević bude kandidat koalicije na izborima za gradonačelnika Zagreba.

Ne odnosi se na suradnju u Saboru

Tomislav Tomašević iz Možemo! potvrdio je pak u utorak kako je članstvo Možemo! i Zagreb je naš! odlučilo da na lokalne izbore neće ići s Radničkom frontom (RF), te je naveo kako je dio vodstva RF napao ih javno te im postavio ultimatum oko podrške njihovoj kandidatkinji za gradonačelnicu Rijeke.

- U konzultaciji s lokalnim grupama Možemo! odlučili smo da ne pristajemo na taj ultimatum i da je zato najbolje da na ove lokalne izbore idemo odvojeno od Radničke fronte, a isto razmišljaju i druge stranke zeleno-lijeve koalicije (Nova ljevica i ORaH) s kojima namjeravamo izaći na lokalne izbore. Odluka o neizlasku na lokalne izbore s Radničkom frontom nije se odnosila na suradnju u saborskom i skupštinskom klubu - poručio je Tomašević.

VIDEO: Katarina Peović o razlazu na ljevici