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KOSOVSKA POLICIJA

Jednomjesečni pritvor petorici Srba osumnjičenih za ratne zločine iz 1999.

Mika Rantanen/Wikimedia Commons
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
15.06.2026.
u 11:52

"Slučaj Račak", koji i dalje prate kontroverze, suprotstavljeni narativi i duboke političke tenzije, uhićenjem i procesuiranjem petorice osumnjičenika ponovno je vraćen na političko-pravosudnu scenu.

Petorici uhićenih Srba, koje kosovsko tužiteljstvo tereti za umiješanost u ratne zločine tijekom sukoba 90-ih godina, sud u Prištini odredio je u ponedjeljak pritvor do 30 dana, potvrdili su medijima njihovi odvjetnici. Tužitelj Specijalnog tužiteljstva Kosova Ilir Morina priopćio je u nedjelju da je policija, u suradnji s tužiteljstvom, uhitila pet umirovljenih pripadnika srbijanskog MUP-a zbog sumnje da su počinili ratne zločine u selu Račak 15. siječnja 1999. godine. 

Uhićene je saslušao sudac za prethodni postupak Osnovnog suda u Prištini, koji je prihvatio prijedlog tužiteljstva i odredio im jednomjesečni pritvor. Odvjetnici uhićenih u nedjelju su, na sjednici sudskog vijeća, rekli da je riječ o još jednom pokušaju pripisivanja kolektivne krivnje i da tužitelj nije naveo konkretne optužbe i pojedinačne dokaze o njihovoj navodnoj umiješanosti u zločine, ali su ocijenili da će unatoč primjedbama obrane sud ipak odrediti pritvor.

Ured za Kosovo i Metohiju srbijanske vlade reagirao je priopćenjem ocjenivši da se uhićenjima na djelu pokazuje "sustavno političko i institucionalno nasilje Prištine na čelu s (premijerom) Albinom Kurtijem". U priopćenju je naglašeno da uhićeni "godinama žive" na Kosovu i nisu napuštali svoje domove " jer se nisu imali od čega kriti niti bježati". "Slučaj Račak" datira od 15. siječnja 1999. godine kada je u istoimenom kosovskom selu u sukobima policijskih snaga tadašnje SR Jugoslavije (SRJ) i pripadnika gerilske Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) poginulo 45 Albanaca.

Haški tribunal odustao od "slučaja Račak" zbog nedostatka pravovaljanih dokaza.  Taj se događaj smatra prekretnicom u kosovskim sukobima jer je poslužio kao neposredan povod i međunarodno opravdanje za višemjesečno NATO bombardiranje tadašnje SR Jugoslavije, započeto 24. ožujka te godine. 

Zračni udari u kojima je sudjelovalo 19 članica NATO-a okončani su potpisivanjem međunarodnog sporazuma u Kumanovu, početkom lipnja 1999., nakon kojeg su se s Kosova povukle policijske i vojne snage SRJ. Povlačenje je pratio i egzodus više od 200.000 kosovskih Srba i nealbanaca, od kojih se deseci tisuća više nisu vratili na Kosovo.

"Slučaj Račak", koji i dalje prate kontroverze, suprotstavljeni narativi i duboke političke tenzije, uhićenjem i procesuiranjem petorice osumnjičenika ponovno je vraćen na političko-pravosudnu scenu. 

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Ključne riječi
ratni zločin Kosovo

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