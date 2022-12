Marokanci u Bruxellesu možda malo predoslovno shvaćaju 'bježite ljudi…'

Zašto neki marokanski navijači nakon pobjeda na Svjetskom prvenstvu u Kataru razbijaju Bruxelles? Pitaju me to mnogi ovih dana, nakon svake pobjede Maroka, otkako je pobjeda protiv Belgije proslavljena paljenjem automobila i romobila na ulicama od centra Bruxellesa do željezničkog kolodvora Midi.



Puno je razloga, dala bi se napisati cijela jedna fenomenološko-sociološka studija, ali zar ne ide jedna od naših, hrvatskih navijačkih pjesama, doslovno ovako: bježite ljudi, bježite iz grada, stiže ekipa pijana, bježite ljudi dok postoji nada, jer ovdje igra Hrvatska? Pa tako nekako i taj dio marokanskih navijača u dijaspori, frustriranih možda životnim prilikama i neprilikama, pa uzbuđenih zbog senzacionalnih nogometnih pobjeda u mečevima kojima ne nedostaje i povijesnih konotacija, možda dijele taj opjevani stav doslovno, nogometno-religiozno, ne onako više sekularno kao većina nas dok pjevamo našu pjesmu: bježite iz Bruxellesa, dok postoji nada, jer ovdje igra Maroko?