Maro šarmirao svoje spasitelje, doći će im u posjetu, a čekaju ga s kikirikijem

Iako ni na trenutak nisu pomislili odustati od potrage za svojim papagajem, Zagrepčani Ljupka S. i Zlatko T. bili su već silno zabrinuti.

Nije ga bilo nekoliko dana, bojali su se da će ga pronaći ozlijeđenog, a strahovali su da možda više i nije živ. I sve to promijenio je jedan telefonski poziv nakon naše objave da se Maro izgubio.

– Ja nisam bila kod kuće, javio se moj partner i nije mogao vjerovati kad je čuo da je Maro spašen. I da su ga zapravo spasili naši susjedi, obitelj koja stanuje tek nekoliko kuća dalje, na rubu Perjavice. Prolazili smo tim putem, dozivali Maru i fućkali, ali on je već bio na sigurnom – priča nam gospođa Ljupka i dodaje kako je istu večer otišla kod susjeda i zagrlila ih. Kaže, ispričali su joj da su čuli vrisak u dvorištu i izišli iz kuće. Mislili su da je neki od njihovih purana, jer bave se uzgojem purana i koza. A onda su ugledali Maru i oko njega vrane.

Foto: Privatni album

– Maro je poletio i pao u njihovo dvorište, bio je iscrpljen ali je svejedo ugrizao gospođu koja ga je spašavala. Stavili su ga u krletku, hranili ga i brinuli se o njemu. I stalno su razmišljali kako bi njima bilo da ostanu bez svog psa – prepričava nam Ljupka S. kako je Maro pronađen. Nije joj jasno kako je uopće uspio doći do tog vrta, jer upravo su mu nedugo prije bijega podrezali krila. A izletio je iz kuće u trenu kad se ona sagnula u sobi.

– Promašio je moja leđa i kroz odškrinura vrata izletio van. Dok sam ga ja tražila u vrtu, nešto je proletilo pored mene. Tek kasnije sam shvatila da je to bio Maro. Vidjeli smo ga dva puta na obližnjem boru, zvala sam ga, mahala mu, ali otišao je dalje. Bio je vani cijeli dan, dva puta je padala kiša za to vrijeme. I nakon svega je pogodio vrt ovih dobrih ljudi – kaže nam presretna što je njihov ljubimac pronađen. Ima samo godinu dana, s njima je tek osam mjeseci, no jako su se vezali za njega. I priznaju da je Maro imao jako puno sreće.

– Svi smo plakali, obitelj koja ga je pronašla i nas dvoje. Dogovorili smo se da ćemo ih posjetiti, da će Maro doći na kikiriki – kaže gospođa Ljupka. Maro je još drugi dan prestrašen gledao kroz prozor u ptice, a onda su krenuli na odmor. Ponovno uživa na svojoj terasi ograđenoj mrežom i u šetnjama na ramenu. Bez brige, osiguran je remenčićima, kažu presretni vlasnici.