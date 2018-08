Marko Jelić: NDH je kvazitvorevina i prezirem je jer je zloupotrijebila težnje Hrvata

Marko Jelić, 42-godišnji gradonačelnik Knina, nema “dvojnika” na hrvatskoj političkoj sceni. U četvrt stoljeća, koliko se bavim novinarstvom, nisam kod nijednog gradonačelnika, načelnika, ni političara državne razine naišao na toliku razinu staloženosti, pa čak i kad je riječ o najtežim pitanjima. I ne, to nije profesorski pristup kakav bi se možda mogao očekivati – jer Marko Jelić je doktor molekularne biologije koji je nakon progonstva u Zadar doktorirao u Njemačkoj, ali se i vratio u Hrvatsku te s 29 godina postao dekan veleučilišta.

Čovjek kojem je jedna od strasti oružje jednostavno ne vidi smisao u eksplozivnosti i u eksplozivnim izjavama. U razgovoru s gradonačelnikom politički, barem u kolovozu, svake godine najuzavrelijeg grada, u svakom trenutku definitivno i isključivo osjećate nastojanje da Knin krene dalje. Osjećate i da zacjeljuju rane koje je i ovaj kninski Hrvat zadobio još kao dijete kada su mu, pred rat, stavljali nož pod grlo, uperivali pištolj glavu...

Unatoč tome, on Srbima ne sudi i zazire od kolektivne krivnje. Sada želi da Knin preživi i zato se angažirao politički i na prošlim lokalnim izborima pobijedio je HDZ. U prošlom broju Večernjaka u malom intervjuu od tri pitanja izjavio je kako je pobjednička Oluja oslobodila i kninske Srbe od loše Miloševićeve politike. Baš u trenutku dolaska u ured gradonačelnika na veliki intervju Jelić je čitao prozivke ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića.

Dačić vas naziva zločincem. Kako ste to doživjeli?

Mogu razumjeti frustracije koje proizlaze iz onoga što se događalo u vrijeme Oluje. No, mogu jedino razumjeti frustracije koje ima običan čovjek. Mislim da to treba odmaknuti od političke demagogije. Znam kako sam se ja osjećao kad sam par godina prije Oluje odlazio iz Knina i zbog drugih neprilika koje je prouzročio netko drugi. Dakle, samo onaj tko je to proživio zna kako su se ljudi osjećali u toj koloni. Mislim da ti iz Srbije koji prozivaju i napadaju nisu bili u koloni s tim ljudima i nije u redu da politiziraju na takav način. Evo jedne konkretne ponude vladi Republike Srbije odnosno predsjedniku Srbije Vučiću i ministru Ivici Dačiću. Prosječna dob srpskog stanovništva u Republici Hrvatskoj je 67 godina. U Kninu se susrećemo s problemom brige o starijima i nemoćnima. Iako se naš sustav ponaša jednako prema svima, evo prijedloga za vlast Srbije s obzirom na to da je 23 posto naših žitelja srpske nacionalnosti: neka naprave jedan starački dom u Kninu ili okolici. Na taj način će se zaposliti mlade ljude, među njima i Srbe, i poboljšati skrb o starijim osobama kojima je ona doista potrebna. To sam im već nudio i nudim im opet. Neću komentirati tvrdnje Ivice Dačića da sam ja zločinac. Dovoljno je pogledati moj životopis.

>>Cijeli intervju čitajte u nedjeljnom Večernjem listu ili u e-izdanju

>>Od ostalih tema izdvajamo

>>Mate Bulić: Ne bih ništa mijenjao kod Hercegovaca osim da nas ima još više

>>Marko Milić, novi, mladi glasnogovornik Vlade, izabran da kreira otvoreni HDZ

>>Pola stoljeća Led Zeppelina

>>Josipa Galić iz Benina: Neki me se i boje jer prvi put vide bijelog čovjeka