Mali zrakoplov srušio se kod Londona, u Englesku došao iz Pule

Mali zrakoplov tipa Beech B200 srušio se nedugo nakon polijetanja s aerodroma London Southend, eksplodirajući u veliku vatrenu kuglu pred brojnim svjedocima, uključujući djecu i obitelji. Zrakoplov je bio na putu za Nizozemsku, ali je dosegnuo samo oko 50 metara visine prije nego što je naglo skrenuo i srušio se nedaleko od piste, piše Daily Mail.

Prije polijetanja, piloti su mahali okupljenima, no samo nekoliko sekundi kasnije zrakoplov je počeo gubiti kontrolu i zabio se nosom u tlo. Eksplozija je izazvala gusti crni dim vidljiv izdaleka, a ljudi koji su svjedočili nesreći opisuju scenu kao šokantnu i nadrealnu. Jedna potresena majka, koja je sa svojom kćeri promatrala polijetanja s vidikovca hotela Holiday Inn, izjavila je za Metro: "Bilo je to nadrealno iskustvo. Zrakoplov je poletio, zatim na otprilike 50 metara visine naglo skrenuo ulijevo, a na oko 100 metara potpuno je prešao u nagib i zabio se u tlo. Nije izgledalo kao da je bilo vremena za iskakanje. Srećom, mislim da je moja kći premala da bi razumjela što se dogodilo. Teško mi je zbog druge djece koja su to vidjela. Osjećalo se kao da smo u lošem snu."

Ministarstvo vanjskih poslova u Haagu nije zaprimilo zahtjev za konzularnu pomoć, izvijestio je De Telegraaf. Dani Hill, stanovnica blizu aerodroma, rekla je za Daily Star: "S prozora sam vidjela ogromnu vatrenu kuglu. Još uvijek se tresem. Nikad nisam vidjela ništa slično. Nadam se da su svi preživjeli, ako je to uopće moguće."

Na terenu su sve hitne službe, uključujući policiju, vatrogasce i hitnu pomoć. Nekoliko letova EasyJeta je otkazano, a stanovnicima je savjetovano da izbjegavaju područje. Zrakoplov, koji se često koristi za kartiranje i medicinske evakuacije, toga je dana obavio dva leta – jedan iz Atene u Grčkoj do Pule, a zatim iz Pule do Southenda, gdje je sletio u Ujedinjeno Kraljevstvo u 14:51 sati.. Još uvijek nije potvrđeno koliko je ljudi bilo u letjelici, ali se zna da može prevoziti do 12 putnika.

Hitna pomoć Istočne Engleske izjavila je: "Na teren smo uputili četiri vozila hitne pomoći, interventno vozilo, četiri vozila za rad u opasnim područjima, tri automobila za nadzorne paramedike i zračne hitne službe iz Essexa i Hertfordshirea."

Vatrogasna služba Essexa dodala je: "Pozvani smo zbog incidenta s lakim zrakoplovom na aerodromu Southend danas u 15:58 sati. Na teren su upućene dvije ekipe iz Southenda, ekipe iz Rayleigh Weira i Basildona, te terenska vozila iz Billericaya i Chelmsforda. Još uvijek smo na mjestu događaja i radimo u suradnji s partnerima iz hitnih službi i zrakoplovstva. Molimo građane da, ako je moguće, izbjegavaju to područje."

Ovo nije prva nesreća Beechcraft zrakoplova na Southend aerodromu – sličan incident dogodio se 1987. godine. Istraga je u tijeku, a nizozemska tvrtka Zeusch Aviation, vlasnik zrakoplova, još se nije oglasila.